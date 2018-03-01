مــرة أخرى.. اعتــراض صاروخ بالستي حوثـي جنوب السعودية ﻿

أكدت قناة ''الإخبارية'' السعودية، السبت، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون على نجران جنوبي المملكة.

"شــوف تيفي"

أكدت قناة "الإخبارية" السعودية، السبت، اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون على نجران جنوبي المملكة.

وقبل أيام أطلق الحوثيون عدة صواريخ استهدفت الرياض، تصدت لها قوات الدفاع الجوي السعودي، ودأب الحوثيون على محاولة استهداف المدن والأراضي السعودية بالصواريخ الباليستية التي تصدت لها دفاعات المملكة، حسب ما أورده موقع قناة "سكاي نيوز عربي" يومه السبت.

وقالت منظمة العفو الدولية في بيان لها، الاثنين الماضي، إن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية، قد تشكّل "جريمة حرب".

وكان التحالف العربي لدعم الشرعية قد أعلن يوم الأحد عن رصده لسبعة صواريخ بالستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية، وقد جرى اعتراضها جميعها في أجواء المملكة.