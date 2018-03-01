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لهذا السبب يتشبث حسبان بالرئاسة

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 10:41 لهذا السبب يتشبث حسبان بالرئاسة | سبور
لهذا السبب يتشبث حسبان بالرئاسة
كشف مصدر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم السبت، أن موضوع الشيكات يبقى القضية الأولى والأخيرة في سبب تشبث سعيد حسبان بالرئاسة، مؤكدا أنه لو توصل رئيس الرجاء بالشيكات التي منحها للاعبين

" شوف سبور"

كشف مصدر داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم السبت، أن موضوع الشيكات يبقى القضية الأولى والأخيرة في سبب تشبث سعيد حسبان بالرئاسة، مؤكدا أنه لو توصل رئيس الرجاء بالشيكات التي منحها للاعبين يوم أمس السبت لقدم استقالته وانسحب دون حضور فعاليات الجمع العام.

وأفادت ذات المصادر، أن الاجتماعات الأخيرة والمفاوضات التي قادها محمد أوزال الرئيس السابق مع مكونات النادي، أوضحت أن حسبان متمسك بتوصله بالشيكات التي منحها للاعبين لخوض معسكرهم الإعدادي بمدينة إفران قبل الإعلان عن رحيله بصفة رسمية.

هذا وقد أعلنت إدارة النادي عبر الصفحة الرسمية تأجيل الجمع العام الذي كان مقررا يوم أمس السبت إلى يوم 13 من شهر أبريل المقبل.

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شوف سبور المغرب الرجاء سعيد حسبان

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