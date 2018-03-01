تمديد عقد رئيس الاتحاد البلجيكي بعد دعمه لملف ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026.. ﻿

قرر المكتب التنفيذي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم التمديد للرئيس الحالي جيرارد لينارد حتى عام 2019، وفق وسائل إعلام بلجيكية يومه السبت.

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قرر المكتب التنفيذي للاتحاد البلجيكي لكرة القدم التمديد للرئيس الحالي جيرارد لينارد حتى عام 2019، وفق وسائل إعلام بلجيكية يومه السبت.

هذا وكان لينارد البالغ من العمر 74 سنة، قد انتخب شهر يونيو المنصرم رئيسا للاتحاد البلجيكي، وقد احتاج لقرار المكتب التنفيذي للتمديد في مهامه باعتبار أن قوانين الاتحاد تحدد سن 75 سنة كحد أقصى للرئاسة على أساس أن يتخلى رئيس الاتحاد عن مهامه بانتهاء الموسم الرياضي الجاري لكن أعضاء المكتب التنفيذي فكروا في مصلحة سير دواليب الاتحاد وضمان استقرار واستمرارية عمل الاتحاد في هذه الظرف وقرروا بالأغلبية التمديد لرئيسهم حتى عام 2019 .

تجدر الإشارة، إلى أن رئيس الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم، جيرارد لينارد، يقدم دعمه الكامل لملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026.