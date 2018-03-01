هـــام للمغاربة.. هذا الدواء ممنوع من البيع في الصيدليات ﻿

أعلنت وزارة الصحة أنها قررت وقف الترخيص بتسويق دواء ''بيدوفيكس'' ،الذي يحتوي على مادة كلوبيدوغريل بتركيز 75 مليغرام مع سحب الدواء من السوق الوطني وذلك لحماية والحفاظ على الصحة العمومية.

شـــوف تيفي:

أعلنت وزارة الصحة أنها قررت وقف الترخيص بتسويق دواء "بيدوفيكس" ،الذي يحتوي على مادة كلوبيدوغريل بتركيز 75 مليغرام مع سحب الدواء من السوق الوطني وذلك لحماية والحفاظ على الصحة العمومية.

وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها، اليوم السبت، أنه " لحماية والحفاظ على الصحة العامة وعلى سبيل الإحتياط وحماية الأمن الصحي فإن وزارة الصحة قررت منذ 28 مارس الجاري وقف الترخيص بتسويق المنتج الطبي "بيدوفيكس" الذي يحتوي على مادة كلوبيدوغريل مع سحب كل كميات الدواء المتوفرة بالسوق الوطني لدى مستودعات التخزين وذلك من أجل الحد من توزيع وتوفير هذا الدواء". وأضاف المصدر ذاته، أنه في المغرب يتم تصنيع هذا الدواء الجنيس الذي يحتوي على مادة كلوبيدوغريل محليا منذ سنة 2012 من طرف مؤسسة صيدلانية مغربية، مبرزا أن هذا الدواء لم يكن الى حد الآن موضوع أي تحذير أو عدم نجاعة ناتجة عن استعماله على الصعيد الوطني.

وأبرز المصدر أنه مع ذلك وتفعيلا لمبدأ الوقاية والأمن الصحي وتبعا لمختلف اخطارات اليقظة الدوائية بالمملكة العربية السعودية، البلد الأصل لدواء "بيدوفيكس"، والتي أشارت الى عدم نجاعة هذا الدواء، مما حذى بالهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية الى إعادة تقييمه، فقد قررت وزارة الصحة وقف ترخيص تسويق هذا الدواء بالسوق الوطني.

وأشار المصدر ذاته الى أن الاختبارات التي أجريت بالسعودية أبرزت أن دواء "بيدوفيكس" لايستجيب للمعايير بسبب عدم تكافؤه حيويا مع المستحضر الأصلي ولذا قررت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية سحب هذا الدواء الذي يتم تسويقه وتصنيعه من قبل شركة "تبوك" للصناعات الدوائية ويتم تصديره الى عدة بلدان.