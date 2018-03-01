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صـــادم..عروسة هربات نهار عرسها بقلعة سراغنة و هاشنو دارت والدة الزوج

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 09:30 صـــادم..عروسة هربات نهار عرسها بقلعة سراغنة و هاشنو دارت والدة الزوج | حوادث و حقوق
صـــادم..عروسة هربات نهار عرسها بقلعة سراغنة و هاشنو دارت والدة الزوج
واقعة غريبة و صادمة اهتز على وقعها دوار الجمعة بإقليم قلعة سراغنة ،في الساعات الأولى من صباح يومه السبت،حيث تعرضت عروس شابة تبلغ من العمر 19 سنة لاعتداء خطير ليلة زفافها من طرف والدة زوجها التي كانت

شـــوف تيفي:م غ

واقعة غريبة و صادمة اهتز على وقعها دوار الجمعة بإقليم قلعة سراغنة ،في الساعات الأولى من صباح يومه السبت،حيث تعرضت عروس شابة تبلغ من العمر 19 سنة لاعتداء خطير ليلة زفافها من طرف والدة زوجها التي كانت ترفض هذا الزواج.

و وقف الزوج الذي يعمل كحلاق بمدينة الدارالبيضاء،مصدوما للطريقة التي عاملت بها والدته ،زوجته و بعدما صرخت في وجهها،غادرت الزوجة و الدموع تملئ عينيها إلى وجهة غير معلومة.

و تنتظر عائلة الزوجة مرور 24 ساعة لتحرير شكاية اختفاء لدى مصالح الدرك الملكي بقلعة السراغنة للبحث عن الزوجة الهاربة.

 

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شــوف تيفي المغرب عروس شابة هروب عرس

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