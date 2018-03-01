أيت بناصر مهدد بالغياب عن كأس العالم 2018 ﻿

أعلن نادي كان الفرنسي لكرة القدم، أن الدولي المغربي يوسف أيت بناصر، سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 7 أسابيع بعد إصابة تعرض لها في الفخذ، خلال المباراة، التي جمعت فريقه وأنجي، في 14 أكتوبر

"شوف سبور"

أعلن نادي كان الفرنسي لكرة القدم، أن الدولي المغربي يوسف أيت بناصر، سيغيب عن الملاعب لمدة تتراوح بين 4 إلى 7 أسابيع بعد إصابة تعرض لها في الفخذ، خلال المباراة، التي جمعت فريقه وأنجي، في 14 أكتوبر الماضي برسم الجولة 9، من البطولة الفرنسية.

وكشف النادي أن عودة أيت بناصر ستتزامن مع المباراة ضد موناكو ضمن منافسات الجولة 36، يوم 6 ماي المقبل، وبات من المرتقب أن يغيب أيت بناصر عن المنتخب المغربي في مونديال 2018 .

يذكر أن الإصابة، فرضت على أيت بناصر الغياب عن المباراتين الإعداديتين للمنتخب المغربي أمام صربيا (2-1)، وأوزبكستان(2-0).