 غـــداة يـوم الأرض.. إضراب شامل بالأراضـي الفلسطينية احتجاجا على أحداث الجمعة ﻿
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غـــداة يـوم الأرض.. إضراب شامل بالأراضـي الفلسطينية احتجاجا على أحداث الجمعة

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 09:11 غـــداة يـوم الأرض.. إضراب شامل بالأراضـي الفلسطينية احتجاجا على أحداث الجمعة | دولي
غـــداة يـوم الأرض.. إضراب شامل بالأراضـي الفلسطينية احتجاجا على أحداث الجمعة
يعم الإضراب الشامل الأراضي الفلسطينية، السبت، احتجاجا على مقتل 16 فلسطينيا وإصابة المئات برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات خرجت يوم أمس الجمعة، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

 "شـوف تيفي"

يعم الإضراب الشامل الأراضي الفلسطينية، السبت، احتجاجا على مقتل 16 فلسطينيا وإصابة المئات برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مظاهرات خرجت يوم أمس الجمعة، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل.

وذكرت القوى الوطنية، التي تضم حركة حماس وحركة فتح وكافة التنظيمات الفلسطينية، في بيان أن الإضراب سيكون "في كل محافظات الوطن حدادا على الشهداء واستنكارا لمجزرة الاحتلال وإرهابه وسقوط العدد الكبير من القتلى والجرحى في جريمة مبيتة تستهدف أبناء شعبنا"، حسب ما أورده موقع قناة "سكاي نيوز عربي" اليوم السبت.

وأعلنت الحكومة الفلسطينية تعطيل كافة المؤسسات والمدارس والجامعات "التزاما بقرار الرئيس محمود عباس إعلان الحداد الوطني العام على أرواح الشهداء الذين ارتقوا يوم الجمعة خلال خروج الجماهير في ذكرى يوم الأرض".

وحمل الرئيس محمود عباس في كلمة مقتضبة بثها التلفزيون الرسمي الفلسطيني مساء الجمعة سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن القتلى والجرحى الذين سقطوا بنيران الاحتلال.

وقال مسؤولون فلسطينيون في قطاع الصحة إن القوات الإسرائيلية استخدمت الذخيرة الحية بشكل أساسي ضد المحتجين بالإضافة للغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي.

 

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