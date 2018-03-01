 البوليس شدو 2901 قرص مخدر بالخميسات ﻿
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البوليس شدو 2901 قرص مخدر بالخميسات

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 09:09 البوليس شدو 2901 قرص مخدر بالخميسات | حوادث و حقوق
البوليس شدو 2901 قرص مخدر بالخميسات
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الخميسات، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، بعدما تم ضبطه متلبسا بحيازة 2901 قرص مخدر من مختلف الأنواع، وطابعين مزورين في اسم طبيب، فضلا عن

شوف تيفي

  تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة الخميسات، مساء أمس الجمعة، من توقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، بعدما تم ضبطه متلبسا بحيازة 2901 قرص مخدر من مختلف الأنواع، وطابعين مزورين في اسم طبيب، فضلا عن وصفات طبية ونسخ من بطاقات تعريف وطنية في اسم الغير.

 وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن توقيف المشتبه به قد تم بمدينة بوفكران بضواحي مكناس، وذلك بعدما أوضح البحث مع شخصين يشتبه في ارتباطهما بقضايا المخدرات بأنه مزودهما الرئيسي بالأقراص المخدرة، بمعية شخص آخر ينحدر من مدينة فاس، والذي تم ضبطه هو الآخر وبحوزته عشر وصفات طبية مزورة، كما تبين أنه يشكل موضوع أربع مذكرات للبحث من أجل الاتجار في المخدرات.

 وأضاف المصدر ذاته أنه تم اخضاع جميع الموقوفين في هذه القضية لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأشخاص المتورطين في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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شوف تيفي حوادث وحقوق الخميسات 2901 قرص مخدر

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