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رونالدو يطالب برحيل 7 لاعبين عن النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 09:01 رونالدو يطالب برحيل 7 لاعبين عن النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي | سبور
رونالدو يطالب برحيل 7 لاعبين عن النادي الملكي بنهاية الموسم الحالي
طلب كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، من إدارة فريقه، رحيل 7 لاعبين عن النادي الملكي بنهاية الموسم، من أجل تحقيق الألقاب في الموسم المقبل .

"شوف سبور"

 طلب كريستيانو رونالدو نجم ريال مدريد الإسباني، من إدارة فريقه، رحيل 7 لاعبين عن النادي الملكي بنهاية الموسم، من أجل تحقيق الألقاب في الموسم المقبل .

وقالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، في عدد يوم أمس الجمعة، القائمة التي لا يريدها أفضل لاعب في العالم ضمن الفريق في الموسم المقبل، ضمت الإسباني الدولي إيسكو، وحارس الفريق الأساسي كيلور نافاس و الدولي المغربي أشرف حكيمي.

كما طلب رونالدو التعاقد مع دافيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد الإنجليزي، أو مارك أندريه تير شتيغن حارس برشلونة الإسباني، أو تيبو كورتوا حارس تشيلسي الإنجليزي.

وأضافت الصحيفة البريطانية، إن رونالدو طلب أيضا رحيل كل من ماتيو كوفاسيتش وماركوس يورنتي، والشابين بورخا مايورال وخيسوس فاليخو.

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كريستيانو رونالدو ريال مدريد الإسباني شوف سبور

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