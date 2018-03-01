برشلونة في ورطة جديدة بسبب ليونيل ميسي ﻿

عبر إرنستو فالبيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني، لكرة القدم، عن تخوفه من إشراك ليونيل ميسي الذي يعاني من تمزق عضلي في فخذه في مواجهة إشبيلية المقرر إجراؤها اليوم السبت.

" شوف سبور"

عبر إرنستو فالبيردي مدرب فريق برشلونة الإسباني، لكرة القدم، عن تخوفه من إشراك ليونيل ميسي الذي يعاني من تمزق عضلي في فخذه في مواجهة إشبيلية المقرر إجراؤها اليوم السبت.

وقال فالبيردي إن ميسي لا يزال يشعر بألم في فخذه، ويحتاج للتدريب بحذر، للتأكد من عدم حدوث تمزق عضلي قبل المباراة.

وعانى ميسي من مشكلة عضلية عقب الفوز بنتيجة هدفين دون رد على أتليتيك بيلباو في الدوري وقبل انضمامه إلى منتخب بلاده الأرجنتين، لكنه لم يشارك في مباراتين وديتين دوليتين أمام إيطاليا وإسبانيا.

ونقلت رويترز عن فالبيردي في مؤتمر صحفي ''يجب علينا الانتظار.. نحن نعتني به مثلما فعلت الأرجنتين. يشعر بألم طفيف ويجب أن نضع ذلك في الحسبان، لأن الأمر لو تحول إلى تمزق عضلي سيصبح أكثر خطورة''.

ويتصدر برشلونة الليغا بفارق 11 نقطة عن أقرب منافسيه أتليتيكو مدريد.

ويستضيف برشلونة روما الإيطالي في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا الأربعاء المقبل، وهي واحدة من بين سبع مباريات يخوضها الفريق في غضون 22 يوما.