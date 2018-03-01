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تذكير.. هذا أول ثنائي يغادر برنامج لالة لعروسة

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 08:39 تذكير.. هذا أول ثنائي يغادر برنامج لالة لعروسة | ثقافة و فنون
تذكير.. هذا أول ثنائي يغادر برنامج لالة لعروسة
علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها أن الكوبل المغربي المقيم بالديار الألمانية « محسن و إيمان » هما أول من سيغادر مسابقة لالة لعروسة في موسمها الجديد.

شوف تيفي : م.م

 علمت شوف تيفي من مصادر موثوق بها أن الكوبل المغربي المقيم بالديار الألمانية « محسن و إيمان » هما أول من سيغادر مسابقة لالة لعروسة في موسمها الجديد.

وأَضافت مصادرنا أن البرايم الثاني"الإقصائي" شهد حضور الفنانة المغربية دنيا باطما و مصطفى بوركون.

 تجدر الإشارة، إلى أن الموسم الجديد من لالة لعروسة عرف تغييرات كبيرة، حيث أن الممثلة ''صفاء حبيركو'' هي من ستنشط البرايمات، أما الممثلة ''دنيا بوطازوت'' فستقدم فقرة ترفيهية بعنوان ”مي يزة ” كتعويض لشخصية “لمسيح” التي قدمها الممثل ''عبد الصمد مفتاح الخير'' الموسم الماضي.

 

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