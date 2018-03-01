فيديو جد صادم يهز المغاربة..شيباني شاذ جنسي حصلوه كيمارس الجنس مع شاب وصوروهم والفيديو نتاشر في الواتساب ﻿

تفاجأ مستخدمو تطبيق '' واتساب'' بالمغرب، ليلة الجمعة-السبت، بتداول مقطع فيديو جد صادم، يظهر شاذين أحدهما مسن وهما يمارسان الجنس وشدودهما في مكان مهجور.

"شوف تيفي"

تفاجأ مستخدمو تطبيق " واتساب" بالمغرب، ليلة الجمعة-السبت، بتداول مقطع فيديو جد صادم، يظهر شاذين أحدهما مسن وهما يمارسان الجنس وشدودهما في مكان مهجور.

ويظهر الفيديو الذي تبلغ مدته دقيقتان، مسنا يتجاوز عمره 70 سنة على ما يبدو وهو يدفع بشاب إلى ممارسة الجنس الفموي معه بطريقة مقززة تهز النفوس، قبل أن يعمدا إلى ممارسة شذوذهما بطريقة جد صادمة.

وتفاعل متداولو الفيديو مع المقاطع بشكل صادم ، حيث طالب الجميع المصالح الأمنية بإيقاف الشاذين وإيقاف مسرب الفيديو ومصوره، معبرين عن صدمتهم من مضمونه المقزز.