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المغرب يعزز الأمن خلال مونديال 2026

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 01:55 المغرب يعزز الأمن خلال مونديال 2026 | سبور
المغرب يعزز الأمن خلال مونديال 2026
لم يتجاهل المغرب في سعيه لتنظيم كأس العالم 2026، الجانب الأمني ووفقا للوثائق الرسمية التي نشرتها الفيفا فإن المملكة ملتزِمة بجدية بزيادة أعداد العناصر الأمنية بمختلف تشكيلاتها.

شوف سبور:

لم يتجاهل المغرب في سعيه لتنظيم كأس العالم 2026، الجانب الأمني ووفقا للوثائق الرسمية التي نشرتها الفيفا فإن المملكة ملتزِمة بجدية بزيادة أعداد العناصر الأمنية بمختلف تشكيلاتها.

وحسب يومية الصباح و حسب ما نشرته في عددها الصادر نهاية الأسبوع، فإن المغرب تعهد بزيادة عدد أفراد الشرطة من 65 ألف شرطي إلى 100 ألف عام 2026 أما رجال الدرك الملكي فسيتم رفع عددهم من 38 ألفا إلى 50 الف دركي في حين سيرفع سقف عدد عناصر القوات المساعدة إلى 77 الفا بدل 55.4 ألف في الوقت الحالي.

أما بالنسبة لصفوف الوقاية المدنية فمن المتوقع رفع أعدادها إلى الضعف إذ سينتقل العدد من 7200 عنصر حاليا إلى 14400 رجل خلال تنظيم المناسبة، كما ستتم الإستعانة بخدمات شركات الأمن الخاص ليصل عدد أفرادها إلى 100 ألف عنصر بدلا من 56 ألفا في سنة 2018.

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