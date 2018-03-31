مثير بالصور..هكذا أطاح رجال الحموشي بشبكة إجرامية خطيرة بطنجة متخصصة في تزوير وثائق السيارات ﻿

تمكنت مصالح الأمن العمومي التابعة لولاية أمن طنجة بناء على معلومات دقيقة توصلت بها مساء أمس الخميس، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير وثائق السيارات مكونة من ثلاث أفراد و يتعلق الأمر ب ( ع.ه )

''شوف تيفي''

تمكنت مصالح الأمن العمومي التابعة لولاية أمن طنجة بناء على معلومات دقيقة توصلت بها مساء أمس الخميس، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال تزوير وثائق السيارات مكونة من ثلاث أفراد و يتعلق الأمر ب ( ع.ه ) 1977 . و ( ز.ع) 1982 و ( م.م ) 1984 هذا الأخير من ذوي السوابق في قضية تتعلق بسرقة السيارات.

وحسب ما توصلت به ''شوف تيفي'' من مصدر أمني فإنه جرى توقيفهم على مستوى موقف للسيارات بتجزئة البنك الشعبي بطنجة بعد عملية ترصد و مراقبة ، حيث تمت مباغتثهم و إخضاعهم لعملية تفتيش أسفرت عن حجز مجموعة من المفاتيح الخاصة بالسيارات من أنواع مختلفة و ثائر تخص ثلاث سيارات مجموعة من العقود و الوثائق تخص سيارات مختلفة و مبالغ مالية ، كما تم حجز أيضا 6 سيارات .

وأكد المصدر ذاته أن الأبحاث و التحريات الأمنية الأولية المنجزة في هذه القضية تحت الاشراف المباشر للنيابة العامة المختصة ، بينت أن اثنين من السيارات المحجوزة مزورتين وأن أحد الموقوفين يملك محلا لإصلاح السيارات، في حين الأبحاث التقنية مستمرة للتدقيق في مدى قانونية الوثائق و السيارات المحجوزة بتنسيق مع المصالح المختصة والكشف عن باقي المساهمين و الشركاء في هذه القضية، مشيرا إلى أن الموقوفين تم الاحتفاظ بهم رهن تدبير الحراسة النظرية لفائدة البحث .