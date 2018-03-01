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تصعيد خطير: البوليساريو تنشر مسلحيها في المنطقة العازلة

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 01:25 تصعيد خطير: البوليساريو تنشر مسلحيها في المنطقة العازلة | بوليتيك
تصعيد خطير: البوليساريو تنشر مسلحيها في المنطقة العازلة
في تطور خطير، أقدمت جبهة البولسياريو، أمس الخميس، على نشر 14 مسلحا قاموا بنصب خيام في المنطقة العازلة بالتزامن مع الزيارة التي قام بها وفد أمريكي على رأسه سفير واشنطن بالجزائر إلى مخيمات تندوف.

''شوف تيفي''

في تطور خطير، أقدمت جبهة البولسياريو، أمس الخميس، على نشر 14 مسلحا قاموا بنصب خيام في المنطقة العازلة بالتزامن مع الزيارة التي قام بها وفد أمريكي على رأسه سفير واشنطن بالجزائر إلى مخيمات تندوف.

وحسب ما أوردته يومية المساء في عددها الخاص بنهاية الأسبوع، فقد كشفت مصادر من المنطقة أن عناصر الجبهة ال 14 قاموا بإنزال عتاد عسكري ونصب عدد من الخيام بالمنطقة العازلة بالقرب من المحبس، مضيفة أنهم استقروا هناك لما يقارب الساعة قبل أن يعمدوا إلى سحب عتادهم ومغادرة المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة على بعد أيام من دعوة أعضاء مجلس الأمن إلى عدم إحداث أي تغيير في منطقة الكركرات، ردا على إعلان جبهة البوليساريو نيتها نقل بعض مقراتها إلى المنطقة.

ونقل رئيس مجلس الأمن خلال هذا الشهر، السفير الهولندي في الأمم المتحدة كاريل أوستروم ''قلق'' أعضاء مجلس الأمن إزاء الوضع القائم في الكركرات، مؤكدا على ضرورة تنفيذ القرار 2351 الذي تم تبنيه في أبريل 2017 من قبل مجلس الأمن.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي سفير واشنطن البوليساريو الكركرات

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