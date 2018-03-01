خطير: دواء قاتل يهدد حياة الملايين من المرضى مازال يروج بالصيدليات المغربية ﻿

توصلت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة بإشعار من أطباء وصيادلة حول استمرار رواج دواء ''بيدوفيكس'' الخاص بعلاج أمراض القلب والشرايين والضغط الدموي في الصيدليات، رغم منع تصنيفه وتداوله في مجموعة

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توصلت مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة بإشعار من أطباء وصيادلة حول استمرار رواج دواء ''بيدوفيكس'' الخاص بعلاج أمراض القلب والشرايين والضغط الدموي في الصيدليات، رغم منع تصنيفه وتداوله في مجموعة من البلدان، إذ ما زال العقار يباع للعموم بسعر 255 درهم للعلبة (30 قرصا) علما أن الهيأة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية أمرت مجموعة ''تبوك'' المانحة لرخصة التصنيع والتسويق للمختبر المذكور في المغرب بسحبه وتعليق ترخيصه بسبب عدم تكافئه حيويا مع الدواء الأصلي.

وبحسب ما أوردته صحيفة الصباح في عددها الصادر غدا السبت أن مصدرا مطلعا أفاد بأن الدواء الجديد الذي منع في المملكة السعودية منذ ثلاثة أشهر دون أن تحرك السلطات الصحية ساكنا إزاءه يهدد حياة الملايين من المرضى في المغرب، الذين يستعملونه في علاجات مختلفة موضحا أنه يعمل مقاوما لتختر الدم وعلى تسريع جريانه، منبها إلى أن الأسباب الطبية وراء قرار المنع الذي طال تونس ودول أخرى مستوردة ما زالت مجهولة وبالتالي يصبح العقار خطيرا إذا كان يحتوي على درجات مقاومة تختر مرتفعة إذ سيؤدي إلى الموت في حالة النزيف الخطير.