المغاربة مقدروش يجيو اليوم الجمعة من فرنسا للمغرب وها علاش ﻿

صدم المغاربة اليوم الذين كانوا سيتوجهون إلى الدار البيضاء أو الرباط قادمين من فرنسا، والعكس كذلك ، بعدما ألغت شركة الخطوط الفرنسية اليوم الجمعة 5 رحلات لها تربط بين مطار شارل دوغول في باريس ومطاري

شوف تيفي

صدم المغاربة اليوم الذين كانوا سيتوجهون إلى الدار البيضاء أو الرباط قادمين من فرنسا، والعكس كذلك ، بعدما ألغت شركة الخطوط الفرنسية اليوم الجمعة 5 رحلات لها تربط بين مطار شارل دوغول في باريس ومطاري محمد الخامس في الدار البيضاء وأيضا مطار الرباط سلا في المغرب.

وألغت الشركة أيضا رحلات أخرى منها رحلات مبرمجة هذا المساء، فيما أبقت الشركة فقط على رحلاتها مع مطاري الصويرة و مراكش، بشكل عادي.

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أن نحو 32 في المائة من طياري ايرفرانس سيشاركون في الاضراب، إضافة إلى 28 في المائة من طواقم الطائرات، و20 في المائة من الموظفين الأرضيين، بحسب تقديرات الشركة.

وتقول النقابات أن على شركة ''ايرفرانس'' مشاركة ثروتها مع موظفيها بعد تحقيقها نتائج جيدة العام الماضي. إلا أن الادارة تؤكد أنها لا تستطيع رفع الرواتب لأن ذلك سيعيق النمو في قطاع الطيران العالي التنافسية.