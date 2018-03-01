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يا ربي السلامة..قتل طليقتو بطريقة بشعة بالرباط

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 00:25 يا ربي السلامة..قتل طليقتو بطريقة بشعة بالرباط | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..قتل طليقتو بطريقة بشعة بالرباط
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء أمس الجمعة 30 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة، وذلك للاشتباه في تعريضه لطليقته لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض مما

''شوف تيفي''

تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الرباط، مساء أمس الجمعة 30 مارس الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 50 سنة، وذلك للاشتباه في تعريضه لطليقته لاعتداء جسدي خطير بواسطة السلاح الأبيض مما تسبب في وفاتها.

وحسب بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني وبناء على المعلومات الأولية للبحث، فقد أقدم المشتبه فيه على تعريض الضحية، وهي مواطنة بلجيكية من أصل مغربي، لاعتداء جسدي بواسطة السلاح الأبيض بسبب خلافات يعتقد أنها ناجمة عن الطلاق بينهما، وهو ما تسبب لها في إصابات خطيرة نقلت على إثرها للمستشفى، قبل أن توافيها المنية بسبب مضاعفات الإصابة.

وأكد البلاغ حجز السلاح الأبيض المستعمل في الاعتداء، كما تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وخلفيات ودوافع ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي السلاح الأبيض الطلاق

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