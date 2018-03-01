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هكذا رد يوسف العربي بعد إبعاده عن المنتخب المغربي

بتاريــخ : 31 مارس 2018 / 00:10 هكذا رد يوسف العربي بعد إبعاده عن المنتخب المغربي | سبور
هكذا رد يوسف العربي بعد إبعاده عن المنتخب المغربي
قال الدولي المغربي يوسف العربي، المحترف بصفوف الدحيل القطري، إنه متشبت بحظوظه للعودة مجددا إلى تجمعات المنتخب المغربي لكرة القدم، المقبل على المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

'' شوف سبور''

قال الدولي المغربي يوسف العربي، المحترف بصفوف الدحيل القطري، إنه متشبت بحظوظه للعودة مجددا إلى تجمعات المنتخب المغربي لكرة القدم، المقبل على المشاركة في نهائيات كأس العالم 2018.

وأفادت صحيفة أخبار اليوم في عددها الصادر نهاية هذا الأسبوع، نقلا عن شبكة بيين سبور، أن العربي، يعرف أنه حاليا من الصعب الحديث عن إدراجه ضمن المنتخب المغربي، لكنه سيواصل عمله للاشتغال على تحسين مستواه، موضحا أن الاختيار يبقى بيد المدرب هيرفي رونار في ظل وجود عدد من المنافسين.

وأكد العربي، في حديثه، أنه يحترم قرارات المدرب، بعد إبعاده عن قائمة الأسود، وعن المنافسة بالخط الهجومي، قائلا :'' بالنسبة إلى رونار لديه خيارات هجومية عديدة بعد تألق خالد بوطيب خلال مباريات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم وتسجيله في ودية صربيا كما أن أيوب الكعبي لاعب جيد وتمكن من تدوين إسمه بقوة''.

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