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سكوب.. نبيل عيوش يصور فيلمه الجديد وها بشحال

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 23:57 سكوب.. نبيل عيوش يصور فيلمه الجديد وها بشحال | ثقافة و فنون
سكوب.. نبيل عيوش يصور فيلمه الجديد وها بشحال
انتهت لجنة دعم الأفلام السينمائية التابعة للمركز السينمائي المغربي من لائحتها التي ستكشف فيها عن أبرز الأفلام المستفيدة من الدعم العمومي اليوم الجمعة.

شوف تيفي

انتهت لجنة دعم الأفلام السينمائية التابعة للمركز السينمائي المغربي من لائحتها التي ستكشف فيها عن أبرز الأفلام المستفيدة من الدعم العمومي اليوم الجمعة.

مصدر جيد الاطلاع كشف لـ''شوف تيفي'' أن أبرز الأفلام التي نالت الدعم فيلم للمخرج المثير للجدل نبيل عيوش الذي حصل على 3 ملايين و600 ألف درهم أي 360 مليون سنتيم، لإنتاج فيلمه الجديد ''بوزيتيف سكول''.

أما الفيلم الذي حصل على حصة الأسد حسب المصدر ذاته هو فيلم المخرج فوزي بنسعيدي الجديد بعنوان ''صحارى''، والذي نال 430 مليون سنتيم كدعم عن الإنتاج.

جدير بالذكر أن اليوم الجمعة كان آخر يوم في عمل اللجنة في إطار الدورة الأولى لسنة 2018.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

عيوش فيلم سينما المركز السينمائي المغربي

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