البرلمان البلجيكي يعاقب شقيق الملك الأمير لوران وها علاش ﻿

عاقب البرلمان البلجيكي الأمير لوران بوقف جزء من المخصصات المالية السنوية التي يحصل عليها، بسبب مشاركته في فعالية دبلوماسية مرتديا زيا عسكريا بدون موافقة الحكومة.

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عاقب البرلمان البلجيكي الأمير لوران بوقف جزء من المخصصات المالية السنوية التي يحصل عليها، بسبب مشاركته في فعالية دبلوماسية مرتديا زيا عسكريا بدون موافقة الحكومة.

وصوت مجلس النواب، أمس الجمعة، بأغلبية 93 صوتا على وقف جزء من المخصصات المالية يقدر بستة وأربعين ألف يورو (57 ألف دولار) لمرة واحدة، من إجمالي مخصصاته المالية السنوية والمقدرة بثلاثمائة ألف يورو.

وصدر القرار رغم خطاب مؤثر أرسله شقيق الملك فيليبي (54 عاما)، قال فيه إنه لم ينل الفرصة مطلقا لاختيار العمل المنوط به.

ونقلت ''سكاي نيوز عربية'' عن ''أسوشيتد برس'' أن باتريك ديفال زعيم حزب ''في إل دي'' الليبرالي قوله إن الأمير يتعين عليه قبول الشروط المصاحبة للمخصصات المالية، ''أو يرفض المخصصات (بعدها) هو حر يستطيع فعل ما يريد''.