 البرلمان البلجيكي يعاقب شقيق الملك الأمير لوران وها علاش ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

سكوب.. نبيل عيوش يصور فيلمه الجديد وها بشحال | ثقافة و فنون

سكوب.. نبيل عيوش يصور فيلمه الجديد وها بشحال

البرلمان البلجيكي يعاقب شقيق الملك الأمير لوران وها علاش | دولي

البرلمان البلجيكي يعاقب شقيق الملك الأمير لوران وها علاش

بالفيديو.. طفل يؤدي أغنية غزالي يبهر رواد مواقع التواصل وهاشنو قال عليه سعد لمجرد | ثقافة و فنون

بالفيديو.. طفل يؤدي أغنية ''غزالي'' يبهر رواد مواقع التواصل وهاشنو قال عليه سعد لمجرد

بالفيديو.. طفل يؤدي أغنية غزالي يبهر رواد مواقع التواصل وهاشنو قال عليه سعد لمجرد | ثقافة و فنون

بالفيديو.. طفل يؤدي أغنية ''غزالي'' يبهر رواد مواقع التواصل وهاشنو قال عليه سعد لمجرد

ها شكون طاح في فخ الكاميرا الخفية ديال دوزيم | ثقافة و فنون

ها شكون طاح في فخ الكاميرا الخفية ديال دوزيم

رغم ضعف المشاركة ..السيسي يفوز بولاية ثانية.. | دولي

رغم ضعف المشاركة ..السيسي يفوز بولاية ثانية..

فيديو : شاهد ما قاله جواد بدة عن المنتخب المغربي بعد فوزه في المباريات الاستعدادية للمونديال | بووز

فيديو : شاهد ما قاله جواد بدة عن المنتخب المغربي بعد فوزه في المباريات الاستعدادية للمونديال

عاجل...بعد التحقيق معه.. إيداع فايسبوكي شهير رهن الاعتقال | حوادث و حقوق

عاجل...بعد التحقيق معه.. إيداع فايسبوكي شهير رهن الاعتقال

انخفاض الدرهم بـ 0,52 في المائة مقابل الأورو وارتفاعه ب 0,42 في المائة مقابل الدولار | اقتصاد

انخفاض الدرهم بـ 0,52 في المائة مقابل الأورو وارتفاعه ب 0,42 في المائة مقابل الدولار

تبدال السوايع راحة..

البرلمان البلجيكي يعاقب شقيق الملك الأمير لوران وها علاش

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 23:17 البرلمان البلجيكي يعاقب شقيق الملك الأمير لوران وها علاش | دولي
البرلمان البلجيكي يعاقب شقيق الملك الأمير لوران وها علاش
عاقب البرلمان البلجيكي الأمير لوران بوقف جزء من المخصصات المالية السنوية التي يحصل عليها، بسبب مشاركته في فعالية دبلوماسية مرتديا زيا عسكريا بدون موافقة الحكومة.

شوف تيفي

عاقب البرلمان البلجيكي الأمير لوران بوقف جزء من المخصصات المالية السنوية التي يحصل عليها، بسبب مشاركته في فعالية دبلوماسية مرتديا زيا عسكريا بدون موافقة الحكومة.

وصوت مجلس النواب، أمس الجمعة، بأغلبية 93 صوتا على وقف جزء من المخصصات المالية يقدر بستة وأربعين ألف يورو (57 ألف دولار) لمرة واحدة، من إجمالي مخصصاته المالية السنوية والمقدرة بثلاثمائة ألف يورو.

وصدر القرار رغم خطاب مؤثر أرسله شقيق الملك فيليبي (54 عاما)، قال فيه إنه لم ينل الفرصة مطلقا لاختيار العمل المنوط به.

ونقلت ''سكاي نيوز عربية'' عن ''أسوشيتد برس'' أن باتريك ديفال زعيم حزب ''في إل دي'' الليبرالي قوله إن الأمير يتعين عليه قبول الشروط المصاحبة للمخصصات المالية، ''أو يرفض المخصصات (بعدها) هو حر يستطيع فعل ما يريد''.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

بلجيكا البرلمان شقيق الملك

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

رغم ضعف المشاركة ..السيسي يفوز بولاية ثانية.. | دولي

رغم ضعف المشاركة ..السيسي يفوز بولاية ثانية..

وفاة فنان أمريكي محروقا داخل سيارته‎ | دولي

وفاة فنان أمريكي محروقا داخل سيارته‎

اختفاء قاصر مغربي في ظروف غامضة بإيطاليا + صورة | دولي

اختفاء قاصر مغربي في ظروف غامضة بإيطاليا + صورة

صــــادم.. فتــاة سعودية تقتل والدها بـ7 رصاصات | دولي

صــــادم.. فتــاة سعودية تقتل والدها بـ7 رصاصات

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..مبادرة خيرية للمهاجرين من جنوب إفريقيا المقيمين بالمغرب | خارج البلاطو
منذ 1 دقيقة

بالفيديو..مبادرة خيرية للمهاجرين من جنوب إفريقيا المقيمين بالمغرب

بالفيديو.. في قلب منزل الطفل اللي اختارع طائرة.. هاشحال طلعات عليه وهذه هي المدة ديال الصنع | خارج البلاطو

بالفيديو.. في قلب منزل الطفل اللي اختارع طائرة.. هاشحال طلعات عليه وهذه هي المدة ديال الصنع

خبر اليوم تفاصيل توقيف شخص ظهر في شريط فيديو وهو يعرض زوجته لاعتداء جسدي بالشارع‎ | خبر اليوم

خبر اليوم تفاصيل توقيف شخص ظهر في شريط فيديو وهو يعرض زوجته لاعتداء جسدي بالشارع‎

شــاب مغربي غيور..ماشي كاع المغاربة بحال صاحب فيديوواش معندكش ختك | خارج البلاطو

شــاب مغربي غيور..ماشي كاع المغاربة بحال صاحب فيديو''واش معندكش ختك''

﻿

آخر المستجدات

سكوب.. نبيل عيوش يصور فيلمه الجديد وها بشحال | ثقافة و فنون
منذ 12 دقيقة

سكوب.. نبيل عيوش يصور فيلمه الجديد وها بشحال

البرلمان البلجيكي يعاقب شقيق الملك الأمير لوران وها علاش | دولي

البرلمان البلجيكي يعاقب شقيق الملك الأمير لوران وها علاش

بالفيديو.. طفل يؤدي أغنية غزالي يبهر رواد مواقع التواصل وهاشنو قال عليه سعد لمجرد | ثقافة و فنون

بالفيديو.. طفل يؤدي أغنية ''غزالي'' يبهر رواد مواقع التواصل وهاشنو قال عليه سعد لمجرد

بالفيديو.. طفل يؤدي أغنية غزالي يبهر رواد مواقع التواصل وهاشنو قال عليه سعد لمجرد | ثقافة و فنون

بالفيديو.. طفل يؤدي أغنية ''غزالي'' يبهر رواد مواقع التواصل وهاشنو قال عليه سعد لمجرد

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.