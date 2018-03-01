 ها شكون طاح في فخ الكاميرا الخفية ديال دوزيم ﻿
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ها شكون طاح في فخ الكاميرا الخفية ديال دوزيم | ثقافة و فنون

ها شكون طاح في فخ الكاميرا الخفية ديال دوزيم

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ها شكون طاح في فخ الكاميرا الخفية ديال دوزيم

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 22:35 ها شكون طاح في فخ الكاميرا الخفية ديال دوزيم | ثقافة و فنون
ها شكون طاح في فخ الكاميرا الخفية ديال دوزيم
يجري حاليا تصوير كبسولات الكاميرا الخفية على قدم وساق من طرف شركة الإنتاج ''إم برود'' التي يديرها عبد الرحيم مجد الذي يحصل عادة على طلبات عروض الكاميرا الخفية منذ سنوات.

شوف تيفي

يجري حاليا تصوير كبسولات الكاميرا الخفية على قدم وساق من طرف شركة الإنتاج "إم برود" التي يديرها عبد الرحيم مجد الذي يحصل عادة على طلبات عروض الكاميرا الخفية منذ سنوات.

في هذا الإطار وقعت في فخ الكاميرا الخفية الفنانة رجاء بلمير وأخيها عمر بلمير، حسب فيديو نشرته عبر صفحتها الرسمية في الأنستغرام، تعد جمهورها بترقب حلقتها.

جدير بالذكر أن الكاميرا الغير خفية لعبد رحيم مجد وهو الاسم الذي أطلقه عليه الفايسبوكيون السنة الفارطة، تعرض لانتقادات واسعة، وذلك بعدما اتضحت بعض حلقات الكاميرا على أنها مفبركة، وأكدها بعض الفنانون المفروض أنهم ضحايا الكاميرا الخفية.

 

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فنان كاميرا كاشي شركة رجاء بلمير عمربلمير

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