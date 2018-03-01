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رغم ضعف المشاركة ..السيسي يفوز بولاية ثانية..

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 22:07 رغم ضعف المشاركة ..السيسي يفوز بولاية ثانية.. | دولي
رغم ضعف المشاركة ..السيسي يفوز بولاية ثانية..
حصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على 96.9% من نسبة الأصوات المعبر عنها ليفوز بولاية رئاسية ثانية، حسبما أفادت، اليوم الجمعة، تقارير للإعلام الرسمية ،حيث يسير الرئيس السابق لانتزاع ولاية ثانية.

شوف تيفي

حصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على 96.9% من نسبة الأصوات المعبر عنها ليفوز بولاية رئاسية ثانية، حسبما أفادت، اليوم الجمعة، تقارير للإعلام الرسمية ،حيث يسير الرئيس السابق لانتزاع ولاية ثانية.

ورفعت مجموعة من المصادر الإعلامية تقديراتها للمشاركة في الاقتراع الذي جرى بين 26 و28 مارس الحالي إلى 42.06%، مشيرة إلى أن 25 مليونا من أصل 60 مليون ناخب مسجل أدلوا بأصواتهم، وفي المقابل، حصل منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى على 3.1% فقط من الأصوات.

ولم يتوان الإعلام المصري في انتقاد المقاطعين للانتخابات، حيث امتنع العديد منهم من النزول، رغم الدعوات التي أطلقتها العشرات من القنوات التابعة لقمر النايل سات، ورغم التهديدات بفرض عقوبات مالية على المقاطعين.

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انتخابات مصر السيسي مقاطعة

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