انخفاض الدرهم بـ 0,52 في المائة مقابل الأورو وارتفاعه ب 0,42 في المائة مقابل الدولار ﻿

أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,52 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بـ 0,42 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و28 مارس 2018.

شـــوف تيفي:

أفاد بنك المغرب، في نشرته الخاصة بالمؤشرات الأسبوعية، بأن الدرهم انخفض بنسبة 0,52 في المائة مقابل الأورو، وارتفع بـ 0,42 في المائة مقابل الدولار، خلال الفترة الممتدة ما بين 22 و28 مارس 2018.

وأبرز البنك المركزي أن صافي الاحتياطات الدولية بلغ 231,7 مليار درهم، حيث ظلت على حالها تقريبا من أسبوع لآخر، غير أنها عرفت انخفاضا بـ 5,4 في المائة كتراجع على أساس سنوي؛ مشيرا إلى أنه لم يتم إجراء أي مناقصة في سوق بيع العملات.

وبخصوص تدخلاته في السوق النقدي، أشار بنك المغرب إلى أنه ضخ ما مجموعه 51,4 مليار درهم، منها 48 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام بناء على طلب عروض، و3,4 مليار درهم ممنوحة في إطار برنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جدا والمتوسطة.

وأضاف المصدر ذاته أن المعدل البنكي استقر تقريبا في نسبة 2,26 بالمائة، في حين انتقل حجم المبادلات من 3,8 مليار درهم إلى 4,2 مليار درهم، في ظرف أسبوع. وذكر البنك المركزي بأنه ضخ مبلغ 50 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام، وذلك بناء على طلب العروض ليوم 28 مارس (تحديد تاريخ الاستحقاق 29 مارس 2018).

وبخصوص نشاط البورصة، أوضح المصدر ذاته أن مؤشر "مازي" عرف ركودا خلال نفس الفترة ليصل بذلك أداؤه منذ بداية السنة إلى 5,1 في المائة، في حين ارتفع حجم المبادلات إلى 1,1 مليار درهم مقابل 662 مليون درهم الأسبوع المنصرم.

وبخصوص السوق المركزي، أوضح المصدر ذاته، أن رقم المعاملات بلغ 177,3 مليون درهم كمعدل مقابل 113,3 مليون درهم الأسبوع المنصرم، في حين حقق سوق الكتل حجما إجماليا بلغ 191,9 مليون درهم.