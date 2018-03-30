طريف وبالصورة.. فايسبوكيون يطالبون بـحضور ''سينا'' في موازين وها علاش ﻿

تفتقت سخرية بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان جمعية مغرب الثقافات عن بعض فناني الدروة المقبلة لمهرجان ''موازين إيقاعات العالم''.

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تفتقت سخرية بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان جمعية مغرب الثقافات عن بعض فناني الدروة المقبلة لمهرجان ''موازين إيقاعات العالم''.

وأنشأ فايسبوكيون صفحة لمطالبة الجمعية بالتعاقد مع المثيرة للجدل ''سينا'' التي خرجت مؤخرا بعدد من الفيديوهات المثيرة و''شيرات بالهضرة هنا ولهيه''، حيث انتقدت حاتم إدار ورشيد العلالي وهاجمتهم بطريقة غير معتادة.

ويأتي هذا الطلب ربما بعدما انتشرت في الآونة الأخيرة عدد من الأعمال الفنية الهابطة، التي أثارت الجدل بكلماتها أو كليباتها، وهو ما يظهر جليا حقيقة الساحة الفنية المغربية الشبابية التي تعيش أسوء أيامها، حسب عدد من المتتبعين والمدونين .