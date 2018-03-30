رائع ولأول مرة في تاريخه... الكعبي ضمن لائحة نجوم العالم وها شكون معاه ﻿

ليس غريبا أن يحل اللاعب أيوب الكعبي لأول مرة في تاريخه بلائحة نجوم العالم الـ500، حيث يوجد ضمن 11 لاعبا مغربيا، ولعل النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب الوطني في عدة مناسبات، كانت حافزا لدخول

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ليس غريبا أن يحل اللاعب أيوب الكعبي لأول مرة في تاريخه بلائحة نجوم العالم الـ500، حيث يوجد ضمن 11 لاعبا مغربيا، ولعل النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب الوطني في عدة مناسبات، كانت حافزا لدخول الكعبي للقائمة.

وأفاد موقع "وورلد سوكر" العالمي والمختص في شؤون وإحصائيات كرة القدم الدولية، بأن 11 لاعبا مغربيا ضمن الـ500 نجم من نجوم كرة القدم، الذين يمارسون حاليا في مختلف البطولات العالمية.وإضافة للكعبي الذي وقع على "شان" مميز بداية السنة الجارية، فقد ضمت اللائحة امبارك بوصوفة والمهدي بنعطية ويونس بلهندة وحكيم زياش وكريم الأحمدي وزكرياء لبيض وأمين حارث وأشرف حكيمي وسفيان بوفال، نوصير المزراوي.