 رائع ولأول مرة في تاريخه... الكعبي ضمن لائحة نجوم العالم وها شكون معاه ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

رغم ضعف المشاركة ..السيسي يفوز بولاية ثانية.. | دولي

رغم ضعف المشاركة ..السيسي يفوز بولاية ثانية..

فيديو : شاهد ما قاله جواد بدة عن المنتخب المغربي بعد فوزه في المباريات الاستعدادية للمونديال | بووز

فيديو : شاهد ما قاله جواد بدة عن المنتخب المغربي بعد فوزه في المباريات الاستعدادية للمونديال

عاجل...بعد التحقيق معه.. إيداع فايسبوكي شهير رهن الاعتقال | حوادث و حقوق

عاجل...بعد التحقيق معه.. إيداع فايسبوكي شهير رهن الاعتقال

انخفاض الدرهم بـ 0,52 في المائة مقابل الأورو وارتفاعه ب 0,42 في المائة مقابل الدولار | اقتصاد

انخفاض الدرهم بـ 0,52 في المائة مقابل الأورو وارتفاعه ب 0,42 في المائة مقابل الدولار

طريف وبالصورة.. فايسبوكيون يطالبون بـحضور سينا في موازين وها علاش | ثقافة و فنون

طريف وبالصورة.. فايسبوكيون يطالبون بـحضور ''سينا'' في موازين وها علاش

عاجل..الأبلق يتواجه مع المهداوي: وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك

عاجل..الأبلق يتواجه مع المهداوي: وهذا ما قرره القاضي

فيديو : المغربي رومان سايس يؤدي مباراة ممتازة وفرحة جنونية مع مدربه بعد الانتصار | بووز

فيديو : المغربي رومان سايس يؤدي مباراة ممتازة وفرحة جنونية مع مدربه بعد الانتصار

تقرير بي ان سبورت حول الترحيب بقرار عودة الألتراس للملاعب المغربية و عن ويكبو مباراة الرجاء و أولمبيك آسفي | بووز

تقرير ''بي ان سبورت'' حول الترحيب بقرار عودة الألتراس للملاعب المغربية و عن ''ويكبو'' مباراة الرجاء و

أستاذ علم اجتماع في تعليقه على فيديو واش معندكش ختك: الأمر كيتعلق بظاهرة بدات كتنتاشر في المجتمع المغربي | مجتمع

أستاذ علم اجتماع في تعليقه على فيديو ''واش معندكش ختك'': ''الأمر كيتعلق بظاهرة بدات كتنتاشر في

تبدال السوايع راحة..

رائع ولأول مرة في تاريخه... الكعبي ضمن لائحة نجوم العالم وها شكون معاه

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 21:01 رائع ولأول مرة في تاريخه... الكعبي ضمن لائحة نجوم العالم وها شكون معاه | سبور
رائع ولأول مرة في تاريخه... الكعبي ضمن لائحة نجوم العالم وها شكون معاه
ليس غريبا أن يحل اللاعب أيوب الكعبي لأول مرة في تاريخه بلائحة نجوم العالم الـ500، حيث يوجد ضمن 11 لاعبا مغربيا، ولعل النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب الوطني في عدة مناسبات، كانت حافزا لدخول

شوف تيفي

ليس غريبا أن يحل اللاعب أيوب الكعبي لأول مرة في تاريخه بلائحة نجوم العالم الـ500، حيث يوجد ضمن 11 لاعبا مغربيا، ولعل النتائج الإيجابية التي حققها المنتخب الوطني في عدة مناسبات، كانت حافزا لدخول الكعبي للقائمة.

وأفاد موقع "وورلد سوكر" العالمي والمختص في شؤون وإحصائيات كرة القدم الدولية، بأن 11 لاعبا مغربيا ضمن الـ500 نجم من نجوم كرة القدم، الذين يمارسون حاليا في مختلف البطولات العالمية.وإضافة للكعبي الذي وقع على "شان" مميز بداية السنة الجارية، فقد ضمت اللائحة امبارك بوصوفة والمهدي بنعطية ويونس بلهندة وحكيم زياش وكريم الأحمدي وزكرياء لبيض وأمين حارث وأشرف حكيمي وسفيان بوفال، نوصير المزراوي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

ترتيب لائحة الكعبي لاعب أفضل

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

غريب: لهذا السبب تأخرت الجامعة في الإعلان عن القميص الرسمي للمنتخب المغربي | سبور

غريب: لهذا السبب تأخرت الجامعة في الإعلان عن القميص الرسمي للمنتخب المغربي

قريبا..الحسين عموتة بالجيش الملكي | سبور

قريبا..الحسين عموتة بالجيش الملكي

المنتخب المغربي يواجه غامبيا استعدادا لمباراة الكوت ديفوار | سبور

المنتخب المغربي يواجه غامبيا استعدادا لمباراة الكوت ديفوار

خاص.. بالدليل..بلجيكا تدعم ملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 | سبور

خاص.. بالدليل..بلجيكا تدعم ملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..راجل كبير شد طفل صغير و دار ليه الصابون و كان غادي يغتاصبو وسط حمام شعبي وهاشنو وقع منين جاو البوليس فكازا | بــووز
منذ 16 دقيقة

بالفيديو..راجل كبير شد طفل صغير و دار ليه الصابون و كان غادي يغتاصبو وسط حمام شعبي وهاشنو وقع منين جاو البوليس فكازا

بالفيديو..هذا هو القلب النابض للشبكة الوطنية للسكك الحديدية | قنوات أخرى

بالفيديو..هذا هو القلب النابض للشبكة الوطنية للسكك الحديدية

بعد سنة على تعيين حكومة العثماني..سولنا المغاربة شكون هو رئيس الحكومة؟؟شوفو الأجوبة المُثيرة | نسولو الناس

بعد سنة على تعيين حكومة العثماني..سولنا المغاربة شكون هو رئيس الحكومة؟؟شوفو الأجوبة المُثيرة

افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوربا حول موضوع آليات تدبير مرفق النيابة العامة | مال و أعمال

افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوربا حول موضوع ''آليات تدبير مرفق النيابة العامة ''

﻿

آخر المستجدات

رغم ضعف المشاركة ..السيسي يفوز بولاية ثانية.. | دولي
منذ 28 دقيقة

رغم ضعف المشاركة ..السيسي يفوز بولاية ثانية..

فيديو : شاهد ما قاله جواد بدة عن المنتخب المغربي بعد فوزه في المباريات الاستعدادية للمونديال | بووز

فيديو : شاهد ما قاله جواد بدة عن المنتخب المغربي بعد فوزه في المباريات الاستعدادية للمونديال

عاجل...بعد التحقيق معه.. إيداع فايسبوكي شهير رهن الاعتقال | حوادث و حقوق

عاجل...بعد التحقيق معه.. إيداع فايسبوكي شهير رهن الاعتقال

انخفاض الدرهم بـ 0,52 في المائة مقابل الأورو وارتفاعه ب 0,42 في المائة مقابل الدولار | اقتصاد

انخفاض الدرهم بـ 0,52 في المائة مقابل الأورو وارتفاعه ب 0,42 في المائة مقابل الدولار

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.