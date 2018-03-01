غريب: لهذا السبب تأخرت الجامعة في الإعلان عن القميص الرسمي للمنتخب المغربي ﻿

شوف سبور
كشفت مصادر إعلامية، يومه الجمعة، أن سبب تأخر الجامعة الملكية المغرببة لكرة القدم، في الإعلان عن القميص الرسمي للمنتخب المغربي لكرة القدم، يعود لتخوفها من تزويره و الترويج لنسخته غير الأصلية في الأسواق المغربية و تكليفهما خسائر مادية كبيرةً.
وأكد مصدر جامعي في تصريح سابق لشوف سبور، أن القميص الرسمي للأسود جاهز ولاتنتظر الجامعة سوى الوقت المناسب للإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للجامعة .
وتساءلت الجماهير المغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تأخر خروج قميص المنتخب الوطني للوجود سيما أن معظم المنتخبات العالمية خاضت مبارياتها الودية الأخيرة بالأقمصة الرسمية للمونديال.