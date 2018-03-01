غريب: لهذا السبب تأخرت الجامعة في الإعلان عن القميص الرسمي للمنتخب المغربي ﻿

كشفت مصادر إعلامية، يومه الجمعة، أن سبب تأخر الجامعة الملكية المغرببة لكرة القدم، في الإعلان عن القميص الرسمي للمنتخب المغربي لكرة القدم، يعود لتخوفها من تزويره و الترويج لنسخته غير الأصلية في

شوف سبور

كشفت مصادر إعلامية، يومه الجمعة، أن سبب تأخر الجامعة الملكية المغرببة لكرة القدم، في الإعلان عن القميص الرسمي للمنتخب المغربي لكرة القدم، يعود لتخوفها من تزويره و الترويج لنسخته غير الأصلية في الأسواق المغربية و تكليفهما خسائر مادية كبيرةً.

وأكد مصدر جامعي في تصريح سابق لشوف سبور، أن القميص الرسمي للأسود جاهز ولاتنتظر الجامعة سوى الوقت المناسب للإعلان عنه عبر الموقع الرسمي للجامعة .

وتساءلت الجماهير المغربية عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب تأخر خروج قميص المنتخب الوطني للوجود سيما أن معظم المنتخبات العالمية خاضت مبارياتها الودية الأخيرة بالأقمصة الرسمية للمونديال.