عاجل..الأبلق يتواجه مع المهداوي: وهذا ما قرره القاضي ﻿

قرر القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه قبل قليل من مساء يومه الجمعة، تأجيل أشغال جلسة المحاكمة إلى زوال يوم الاثنين المقبل عقب وقوع مشادة كلامية حادة بين ممثل النيابة

"شوف تيفي"

قرر القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه قبل قليل من مساء يومه الجمعة، تأجيل أشغال جلسة المحاكمة إلى زوال يوم الاثنين المقبل عقب وقوع مشادة كلامية حادة بين ممثل النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المعتقلين .

وحسب موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بالبيضاء، فإن القاضي وقبل قرار التأجيل طالب المعتقل حميد المهداوي بالمثول أمامه وواجهه بالمعتقل الآخر ربيع الأبلق وذلك للكشف عن طبيعة العلاقة التي تجمعهما وسبب تبادلهما للاتصالات الهاتفية.

وأوضح الموفد أن المهداوي كشف في تصريحاته على أن الأبلق كان بمثابة مصدر صحفي بالحسيمة، وقد تعرف عليه سنة 2014 بعد أن أمده بالأخبار ، وتوطدت العلاقة بينهما خاصة بعد أن كشف له عدم صحة خبر نشره على موقعه.

وأكد المهداوي خلال المواجهة أن الشخص الذي كان يتصل به هو إبراهيم البوعزاتي أو نور الدين البوعزاتي، مبرزا أنه كان كل مرة يقدم له نفسه بصفة، وقد سقط ضحية هذا الشخص ولم يبلغ عنه لأنه رفض أن يتقدم للرأي العام كأنه مخبر.

وأكد الموفد على أن ممثل النيابة العامة، دخل على الخط وعلق على تصريحات المهداوي، وأشار إلى عدم وجود فرق بين التبليغ عن جريمة سواء كانت صحيحة أم لا، معبرا عن رفضه ما سماه بالميتافيزيقا القانونية وهو ما تسبب في وقوع مشادة كلامية بينه وبين هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وأفاد الموفد أن نهاية الجلسة عرفت رفض النيابة العامة لجميع الملتمسات .