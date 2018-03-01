قريبا..الحسين عموتة بالجيش الملكي ﻿

كشفت مصادر مطلعة، لـ''شوف سبور''، أن مسؤولو فريق الجيش الملكي دخلوا في مفاوضات مع مدرب الوداد الرياضي سابقا الحسين عموتة من أجل الإشراف على تدريب الفريق العسكري ابتداءا من الموسم المقبل

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة، لـ"شوف سبور"، أن مسؤولو فريق الجيش الملكي دخلوا في مفاوضات مع مدرب الوداد الرياضي سابقا الحسين عموتة من أجل الإشراف على تدريب الفريق العسكري ابتداءا من الموسم المقبل

وأضافت نفس المصادر، أن الحسين عموتة وافق على جميع البنود الموجودة في العقد، باستثناء الأمور المالية التي لم يتم التوافق عليها، حيث اعتبرها مسؤولو الفريق العسكري مطالب مبالغ فيها، في انتظار استئناف المفاوضات من جديد.

يذكر أن الاطار الوطني الحسين عموتة كان قد توج رفقة الوداد الرياضي، بلقب البطولة الاحترافية و لقب دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، علما أنه سبق له تدريب كل من الفتح الرباطي و اتحاد الخميسات إضافة فريق السد القطري.