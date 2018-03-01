أستاذ علم اجتماع في تعليقه على فيديو ''واش معندكش ختك'': ''الأمر كيتعلق بظاهرة بدات كتنتاشر في المجتمع المغربي'' ﻿

أكد علي الشعباني أستاذ علم الاجتماع في تعليقه على فيديو ''واش معندكش ختك'' أن الفيديو طرح العديد من التساؤلات، خاصة أنه يعتبر الحالة الثانية بعد واقعة ''حافلة النقل العمومي''، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق

''شوف تيفي''

أكد علي الشعباني أستاذ علم الاجتماع في تعليقه على فيديو ''واش معندكش ختك'' أن الفيديو طرح العديد من التساؤلات، خاصة أنه يعتبر الحالة الثانية بعد واقعة ''حافلة النقل العمومي''، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بظاهرة بدأت في الانتشار بالمجتمع المغربي، نظرا لوجود اختلالات على مستوى القيم نتيجة انعدام الأخلاق عند البعض، في الأماكن العامة.

وأوضح الشعباني في اتصال له مع ''شوف تيفي'' أن القانون يتعامل مع حوادث مشابهة لواقعة ''واش ماعندكش ختك'' بمرونة ولا مبالات أحيانا، داعيا إلى القيام بتعديل جدري للقوانين الخاصة بالاغتصاب وهتك الأعراض، والاعتماد على قوانين بها نوع من الصرامة وإلغاء الامتياز الممنوح للقاصرين وإصدار عقوبات في حقهم مشابهة للعقوبات الصادرة في حق الراشدين.

وأضاف الشعباني أن إفلاس المنظومة التربوية من بين أسباب ظهور حالات مشابهة، لأنها لم تعد قادرة على تمرير مجموعة من المقومات والضوابط التي تجعل الإنسان إنسانا وليس تلك التي تجعله حيوانا.