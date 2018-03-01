فيديو جد مؤلم..عمة أسية الوديع كتبت دارها لبنتها وهي تلوحها للشارع بتمارة وشبعات فيها معيور بالهدرة الخايبة ﻿

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد مؤلم، يظهر أستاذة متقاعدة وهي تعيش التشرد وتكشف عن تحول حياتها لجحيم بعد أن طردتها ابنتها الوحيدة.

"شوف تيفي"

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، يومه الجمعة، مقطع فيديو جد مؤلم، يظهر أستاذة متقاعدة وهي تعيش التشرد وتكشف عن تحول حياتها لجحيم بعد أن طردتها ابنتها الوحيدة.

ويظهر هذا الفيديو الذي تبلغ مدته الشخص الذي صور الفيديو وهو يكشف أن الأستاذة تنازلت عن منزلها لصالح ابنتها لتقوم هذه الأخيرة بطردها للشارع.

وكشفت هذه الأستاذة والتي عملت لسنوات طويلة بالعيون، وهي تذرف الدموع على أنها عمة الراحلة "أسية الوديع"، وقد أفنت حياتها في العمل، لكن ابنتها طردتها إلى الشارع وأهانتها بعبارات نابية.