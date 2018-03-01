خاص.. بالدليل..بلجيكا تدعم ملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 ﻿

بعد الشائعات التي راجت مؤخرا حول دعم بلجيكا لمونديال 2026،كشف مصدر جامعي لشوف تيفي، داخل الجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن ملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 لقي دعما قويا من وزير

"شوف سبور" :

بعد الشائعات التي راجت مؤخرا حول دعم بلجيكا لمونديال 2026،كشف مصدر جامعي لشوف تيفي، داخل الجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن ملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 لقي دعما قويا من وزير الرياضة البلجيكي و جيرارد ليينارد، رئيس اتحاد كرة القدم البلجيكي خلال الاجتماع الذي جمع يوم الإثنين الماضي، كل من فوزي لقجع رئيس الجامعة، ونائبه الثاني محمد جودار والبطلة السابقة نزهة بدوان والوزيرة المنتدبة رقية الدرهم.

وحسب ذات المصدر، فقد أكد رئيس الاتحاد البلجيكي أن الجامعة بإمكانها الإعلان عن موقف الاتحاد البلجيكي في الوقت الذي فضل عدم القيام بذلك يوم الإثنين الماضي لأنه له عدد من الاجراءات يجب أن يقوم بها قبل أي تواصل مباشر.



وأوضحت المصادر نفسها، أنه لو كان الاتحاد البلجيكي منزعجا من الاعلان الرسمي الذي أعلنت عنه الجامعة المغربية لأصدر بيانا رسميا ينفي ما تقدم به الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وفي نفس السياق، أوضح نفس المتحدث، أن الجامعة عندما ترغب في الانتقال إلى زيارة بلد ما فإنها تمر عبر القنوات الرسمية، المتعلقة بكل من وزارة الخارجية ثم السفارات كما هو الحال مع بلجيكا موضحا أنه يمكن للجامعة أن تتصل بجميع مغاربة العالم الذين يبلغ عددهم 5 مليون.

ومن جهة أخرى، أكدت ذات المصادر، أن كل من له مبادرة مسؤولة سواء تعلق الأمر بفرد من أفراد الجالية، أو صحافي، أو جمعية عليه أن يراسل الجامعة أو المؤسسة المسؤولة عن ترشيح المغرب لمونديال 2026 مشيرة إلى أن الجامعة تتحدى أي مؤسسة قدمت يد المساعدة لها في هذا الجانب ورفضتها.