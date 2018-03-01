 خاص.. بالدليل..بلجيكا تدعم ملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..الأبلق يتواجه مع المهداوي: وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك

عاجل..الأبلق يتواجه مع المهداوي: وهذا ما قرره القاضي

فيديو : المغربي رومان سايس يؤدي مباراة ممتازة وفرحة جنونية مع مدربه بعد الانتصار | بووز

فيديو : المغربي رومان سايس يؤدي مباراة ممتازة وفرحة جنونية مع مدربه بعد الانتصار

تقرير بي ان سبورت حول الترحيب بقرار عودة الألتراس للملاعب المغربية و عن ويكبو مباراة الرجاء و أولمبيك آسفي | بووز

تقرير ''بي ان سبورت'' حول الترحيب بقرار عودة الألتراس للملاعب المغربية و عن ''ويكبو'' مباراة الرجاء و

أستاذ علم اجتماع في تعليقه على فيديو واش معندكش ختك: الأمر كيتعلق بظاهرة بدات كتنتاشر في المجتمع المغربي | مجتمع

أستاذ علم اجتماع في تعليقه على فيديو ''واش معندكش ختك'': ''الأمر كيتعلق بظاهرة بدات كتنتاشر في

فيديو جد مؤلم..عمة أسية الوديع كتبت دارها لبنتها وهي تلوحها للشارع بتمارة وشبعات فيها معيور بالهدرة الخايبة | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم..عمة أسية الوديع كتبت دارها لبنتها وهي تلوحها للشارع بتمارة وشبعات فيها معيور

خطير..تلميذة جْرا عليها أستاذ وجابت ليه صاحبها تعدا عليه وسط المدرسة بأكادير | حوادث و حقوق

خطير..تلميذة جْرا عليها أستاذ وجابت ليه صاحبها تعدا عليه وسط المدرسة بأكادير

فضيحة..مغربية مزوجة وراجلها مشدود في الحبس حصلوها مع عشيقها كيمارسوا الجنس بالكَارة | حوادث و حقوق

فضيحة..مغربية مزوجة وراجلها مشدود في الحبس حصلوها مع عشيقها كيمارسوا الجنس بالكَارة

فيديو : شبيه نيمار يقلب الموازين في ريال مدريد ..فراغ من نوع خاص يحاصر برشلونة | بووز

فيديو : شبيه نيمار يقلب الموازين في ريال مدريد ..فراغ من نوع خاص يحاصر برشلونة

وفاة فنان أمريكي محروقا داخل سيارته‎ | دولي

وفاة فنان أمريكي محروقا داخل سيارته‎

تبدال السوايع راحة..

خاص.. بالدليل..بلجيكا تدعم ملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 19:41 خاص.. بالدليل..بلجيكا تدعم ملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 | سبور
خاص.. بالدليل..بلجيكا تدعم ملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026
بعد الشائعات التي راجت مؤخرا حول دعم بلجيكا لمونديال 2026،كشف مصدر جامعي لشوف تيفي، داخل الجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن ملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 لقي دعما قويا من وزير

"شوف سبور" :

بعد الشائعات التي راجت مؤخرا حول دعم بلجيكا لمونديال 2026،كشف مصدر جامعي لشوف تيفي، داخل الجامعة الملكية لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن ملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 لقي دعما قويا من وزير الرياضة البلجيكي و جيرارد ليينارد، رئيس اتحاد كرة القدم البلجيكي خلال الاجتماع الذي جمع يوم الإثنين الماضي، كل من فوزي لقجع رئيس الجامعة، ونائبه الثاني محمد جودار والبطلة السابقة نزهة بدوان والوزيرة المنتدبة رقية الدرهم.

وحسب ذات المصدر، فقد أكد رئيس الاتحاد البلجيكي أن الجامعة بإمكانها الإعلان عن موقف الاتحاد البلجيكي في الوقت الذي فضل عدم القيام بذلك يوم الإثنين الماضي لأنه له عدد من الاجراءات يجب أن يقوم بها قبل أي تواصل مباشر.

وأوضحت المصادر نفسها، أنه لو كان الاتحاد البلجيكي منزعجا من الاعلان الرسمي الذي أعلنت عنه الجامعة المغربية لأصدر بيانا رسميا ينفي ما تقدم به الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم.

وفي نفس السياق، أوضح نفس المتحدث، أن الجامعة عندما ترغب في الانتقال إلى زيارة بلد ما فإنها تمر عبر القنوات الرسمية، المتعلقة بكل من وزارة الخارجية ثم السفارات كما هو الحال مع بلجيكا موضحا أنه يمكن للجامعة أن تتصل بجميع مغاربة العالم الذين يبلغ عددهم 5 مليون.

ومن جهة أخرى، أكدت ذات المصادر، أن كل من له مبادرة مسؤولة سواء تعلق الأمر بفرد من أفراد الجالية، أو صحافي، أو جمعية عليه أن يراسل الجامعة أو المؤسسة المسؤولة عن ترشيح المغرب لمونديال 2026 مشيرة إلى أن الجامعة تتحدى أي مؤسسة قدمت يد المساعدة لها في هذا الجانب ورفضتها.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب بلجيكا السفارة كأس العالم 2026

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

غريب: لهذا السبب تأخرت الجامعة في الإعلان عن القميص الرسمي للمنتخب المغربي | سبور

غريب: لهذا السبب تأخرت الجامعة في الإعلان عن القميص الرسمي للمنتخب المغربي

قريبا..الحسين عموتة بالجيش الملكي | سبور

قريبا..الحسين عموتة بالجيش الملكي

المنتخب المغربي يواجه غامبيا استعدادا لمباراة الكوت ديفوار | سبور

المنتخب المغربي يواجه غامبيا استعدادا لمباراة الكوت ديفوار

المنتخب المغربي محروم من الشاي ومن تناول اللحوم في مونديال روسيا | سبور

المنتخب المغربي محروم من الشاي ومن تناول اللحوم في مونديال روسيا

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هذا هو القلب النابض للشبكة الوطنية للسكك الحديدية | قنوات أخرى
منذ 48 دقيقة

بالفيديو..هذا هو القلب النابض للشبكة الوطنية للسكك الحديدية

بعد سنة على تعيين حكومة العثماني..سولنا المغاربة شكون هو رئيس الحكومة؟؟شوفو الأجوبة المُثيرة | نسولو الناس

بعد سنة على تعيين حكومة العثماني..سولنا المغاربة شكون هو رئيس الحكومة؟؟شوفو الأجوبة المُثيرة

افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوربا حول موضوع آليات تدبير مرفق النيابة العامة | مال و أعمال

افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوربا حول موضوع ''آليات تدبير مرفق النيابة العامة ''

بعد خولة بنعمران..الجميلة فرح الفاسي فرحانة بخوها فالعرس ديالو و عرضات على الفنانين فتطوان | بــووز

بعد خولة بنعمران..الجميلة فرح الفاسي فرحانة بخوها فالعرس ديالو و عرضات على الفنانين فتطوان

﻿

آخر المستجدات

عاجل..الأبلق يتواجه مع المهداوي: وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك
منذ 45 دقيقة

عاجل..الأبلق يتواجه مع المهداوي: وهذا ما قرره القاضي

فيديو : المغربي رومان سايس يؤدي مباراة ممتازة وفرحة جنونية مع مدربه بعد الانتصار | بووز

فيديو : المغربي رومان سايس يؤدي مباراة ممتازة وفرحة جنونية مع مدربه بعد الانتصار

تقرير بي ان سبورت حول الترحيب بقرار عودة الألتراس للملاعب المغربية و عن ويكبو مباراة الرجاء و أولمبيك آسفي | بووز

تقرير ''بي ان سبورت'' حول الترحيب بقرار عودة الألتراس للملاعب المغربية و عن ''ويكبو'' مباراة الرجاء و

أستاذ علم اجتماع في تعليقه على فيديو واش معندكش ختك: الأمر كيتعلق بظاهرة بدات كتنتاشر في المجتمع المغربي | مجتمع

أستاذ علم اجتماع في تعليقه على فيديو ''واش معندكش ختك'': ''الأمر كيتعلق بظاهرة بدات كتنتاشر في

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.