المنتخب المغربي محروم من الشاي ومن تناول اللحوم في مونديال روسيا ﻿

أكد الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن احتساء الشاي غير التقليدي في روسيا وتناول اللحوم من أمريكا اللاثينية والصين، سيتسبب في سقوط لاعبي المنتخب الروسي في اختبارات المنشطات خلال نهائيات

" شوف سبور"

أكد الاتحاد الروسي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن احتساء الشاي غير التقليدي في روسيا وتناول اللحوم من أمريكا اللاثينية والصين، سيتسبب في سقوط لاعبي المنتخب الروسي في اختبارات المنشطات خلال نهائيات كأس العالم 2018.

وحسب وكالة الأنباء العربية، فإن تحذير الاتحاد الروسي للاعبيه عبر موقع الاتحاد في تويتر، يعتبر تحذيرا لجميع اللاعبين المشاركين في نهائيات كأس العالم، بمن فيهم لاعبو المنتخب المغربي، الذين سيكونون مطالبين بعدم تناول أي شيء بعيدا عن مراقبة الطاقم الطبي المغربي.

وأكد الاتحاد الروسي، أن بعض أنواع شاي الأعشاب وحتى اللحوم قد تحتوي على مواد كيميائية قد تؤدي الى السقوط في محظور المنشطات.