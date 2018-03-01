مصدر رجاوي.. الصحافة ممنوعة من حضور الجمع العام الاستثنائي للنسور ﻿

كشف مصدر من داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن فعاليات الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه يوم غد السبت سيجرى بدون حضور الصحافة ، مؤكدا أن البث المباشر التي تقوم به مجموعة من

"شوف سبور"

كشف مصدر من داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن فعاليات الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه يوم غد السبت سيجرى بدون حضور الصحافة ، مؤكدا أن البث المباشر التي تقوم به مجموعة من المنابر الإعلامية أصبح غير مرغوب به داخل القلعة الخضراء.

وحسب ذات المصدر، فإن إدارة الرجاء تمكنت من حجز فندق بمدينة الدار البيضاء منذ أزيد من شهر موضحة أن فعالياته ستنطلق بداية من الساعة 19.30.

وفي نفس السياق، فإن مكونات النادي يتجهون نحو تعيين محمد أوزال الرئيس السابق للنسور على رأس اللجنة المؤقة لتسيير النادي إلى غاية نهاية الموسم الحالي.