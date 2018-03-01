 مصدر رجاوي.. الصحافة ممنوعة من حضور الجمع العام الاستثنائي للنسور ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

عاجل..الأبلق يتواجه مع المهداوي: وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك

عاجل..الأبلق يتواجه مع المهداوي: وهذا ما قرره القاضي

فيديو : المغربي رومان سايس يؤدي مباراة ممتازة وفرحة جنونية مع مدربه بعد الانتصار | بووز

فيديو : المغربي رومان سايس يؤدي مباراة ممتازة وفرحة جنونية مع مدربه بعد الانتصار

تقرير بي ان سبورت حول الترحيب بقرار عودة الألتراس للملاعب المغربية و عن ويكبو مباراة الرجاء و أولمبيك آسفي | بووز

تقرير ''بي ان سبورت'' حول الترحيب بقرار عودة الألتراس للملاعب المغربية و عن ''ويكبو'' مباراة الرجاء و

أستاذ علم اجتماع في تعليقه على فيديو واش معندكش ختك: الأمر كيتعلق بظاهرة بدات كتنتاشر في المجتمع المغربي | مجتمع

أستاذ علم اجتماع في تعليقه على فيديو ''واش معندكش ختك'': ''الأمر كيتعلق بظاهرة بدات كتنتاشر في

فيديو جد مؤلم..عمة أسية الوديع كتبت دارها لبنتها وهي تلوحها للشارع بتمارة وشبعات فيها معيور بالهدرة الخايبة | حوادث و حقوق

فيديو جد مؤلم..عمة أسية الوديع كتبت دارها لبنتها وهي تلوحها للشارع بتمارة وشبعات فيها معيور

خطير..تلميذة جْرا عليها أستاذ وجابت ليه صاحبها تعدا عليه وسط المدرسة بأكادير | حوادث و حقوق

خطير..تلميذة جْرا عليها أستاذ وجابت ليه صاحبها تعدا عليه وسط المدرسة بأكادير

فضيحة..مغربية مزوجة وراجلها مشدود في الحبس حصلوها مع عشيقها كيمارسوا الجنس بالكَارة | حوادث و حقوق

فضيحة..مغربية مزوجة وراجلها مشدود في الحبس حصلوها مع عشيقها كيمارسوا الجنس بالكَارة

فيديو : شبيه نيمار يقلب الموازين في ريال مدريد ..فراغ من نوع خاص يحاصر برشلونة | بووز

فيديو : شبيه نيمار يقلب الموازين في ريال مدريد ..فراغ من نوع خاص يحاصر برشلونة

وفاة فنان أمريكي محروقا داخل سيارته‎ | دولي

وفاة فنان أمريكي محروقا داخل سيارته‎

تبدال السوايع راحة..

مصدر رجاوي.. الصحافة ممنوعة من حضور الجمع العام الاستثنائي للنسور

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 19:35 مصدر رجاوي.. الصحافة ممنوعة من حضور الجمع العام الاستثنائي للنسور | سبور
مصدر رجاوي.. الصحافة ممنوعة من حضور الجمع العام الاستثنائي للنسور
كشف مصدر من داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن فعاليات الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه يوم غد السبت سيجرى بدون حضور الصحافة ، مؤكدا أن البث المباشر التي تقوم به مجموعة من

"شوف سبور"

كشف مصدر من داخل فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، اليوم الجمعة، أن فعاليات الجمع العام الاستثنائي المقرر إجراؤه يوم غد السبت سيجرى بدون حضور الصحافة ، مؤكدا أن البث المباشر التي تقوم به مجموعة من المنابر الإعلامية أصبح غير مرغوب به داخل القلعة الخضراء.

وحسب ذات المصدر، فإن إدارة الرجاء تمكنت من حجز فندق بمدينة الدار البيضاء منذ أزيد من شهر موضحة أن فعالياته ستنطلق بداية من الساعة 19.30.

وفي نفس السياق، فإن مكونات النادي يتجهون نحو تعيين محمد أوزال الرئيس السابق للنسور على رأس اللجنة المؤقة لتسيير النادي إلى غاية نهاية الموسم الحالي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف سبور المغرب الرجاء سعيد حسبان

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

غريب: لهذا السبب تأخرت الجامعة في الإعلان عن القميص الرسمي للمنتخب المغربي | سبور

غريب: لهذا السبب تأخرت الجامعة في الإعلان عن القميص الرسمي للمنتخب المغربي

قريبا..الحسين عموتة بالجيش الملكي | سبور

قريبا..الحسين عموتة بالجيش الملكي

المنتخب المغربي يواجه غامبيا استعدادا لمباراة الكوت ديفوار | سبور

المنتخب المغربي يواجه غامبيا استعدادا لمباراة الكوت ديفوار

خاص.. بالدليل..بلجيكا تدعم ملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026 | سبور

خاص.. بالدليل..بلجيكا تدعم ملف ترشح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..هذا هو القلب النابض للشبكة الوطنية للسكك الحديدية | قنوات أخرى
منذ 48 دقيقة

بالفيديو..هذا هو القلب النابض للشبكة الوطنية للسكك الحديدية

بعد سنة على تعيين حكومة العثماني..سولنا المغاربة شكون هو رئيس الحكومة؟؟شوفو الأجوبة المُثيرة | نسولو الناس

بعد سنة على تعيين حكومة العثماني..سولنا المغاربة شكون هو رئيس الحكومة؟؟شوفو الأجوبة المُثيرة

افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوربا حول موضوع آليات تدبير مرفق النيابة العامة | مال و أعمال

افتتاح أشغال الندوة الدولية التي تنظمها رئاسة النيابة العامة في إطار برنامج التعاون مع مجلس أوربا حول موضوع ''آليات تدبير مرفق النيابة العامة ''

بعد خولة بنعمران..الجميلة فرح الفاسي فرحانة بخوها فالعرس ديالو و عرضات على الفنانين فتطوان | بــووز

بعد خولة بنعمران..الجميلة فرح الفاسي فرحانة بخوها فالعرس ديالو و عرضات على الفنانين فتطوان

﻿

آخر المستجدات

عاجل..الأبلق يتواجه مع المهداوي: وهذا ما قرره القاضي | بوليتيك
منذ 45 دقيقة

عاجل..الأبلق يتواجه مع المهداوي: وهذا ما قرره القاضي

فيديو : المغربي رومان سايس يؤدي مباراة ممتازة وفرحة جنونية مع مدربه بعد الانتصار | بووز

فيديو : المغربي رومان سايس يؤدي مباراة ممتازة وفرحة جنونية مع مدربه بعد الانتصار

تقرير بي ان سبورت حول الترحيب بقرار عودة الألتراس للملاعب المغربية و عن ويكبو مباراة الرجاء و أولمبيك آسفي | بووز

تقرير ''بي ان سبورت'' حول الترحيب بقرار عودة الألتراس للملاعب المغربية و عن ''ويكبو'' مباراة الرجاء و

أستاذ علم اجتماع في تعليقه على فيديو واش معندكش ختك: الأمر كيتعلق بظاهرة بدات كتنتاشر في المجتمع المغربي | مجتمع

أستاذ علم اجتماع في تعليقه على فيديو ''واش معندكش ختك'': ''الأمر كيتعلق بظاهرة بدات كتنتاشر في

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.