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مستوردون قدموا تصاريح وفواتير مزورة لإدارة الجمارك (تفاصيـل صادمة)

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 19:20 مستوردون قدموا تصاريح وفواتير مزورة لإدارة الجمارك (تفاصيـل صادمة) | بوليتيك
مستوردون قدموا تصاريح وفواتير مزورة لإدارة الجمارك (تفاصيـل صادمة)
مكنت حملة المراقبة التي شنتها فرق إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، خلال السنة الماضية، من تحصيل 276 مليار سنتيم من الرسوم الجمركية الإضافية، وأوضحت مصادر جمركية

"شوف تيفي"

مكنت حملة المراقبة التي شنتها فرق إدارة الجمارك والضرائب المباشرة، خلال السنة الماضية، من تحصيل 276 مليار سنتيم من الرسوم الجمركية الإضافية، وأوضحت مصادر جمركية أن المراقبة شملت فواتير بقيمة إجمالية تصل إلى 1069 مليار سنتيم، تبين أنها مزورة ولا تعكس القيمة الحقيقية للبضائع موضوع التصاريح بالاستيراد، وأشارت إلى أن إدارة الجمارك عززت قاعدة بياناتها، من خلال اعتماد أساليب جديدة لمقارنة القيم المصرح بها، كما مكنتها اتفاقيات الشراكة مع عدد من الإدارات المغربية والأجنبية من الولوج إلى معطياتها. واعتمدت الإدارة مؤشرات تقييم جديدة، خلال 2017، همت 143 منتوجا.

وأفادت مصادر "الصباح" من الجمارك أن بعض المستوردين يعمدون إلى تزوير القيمة الحقيقية للسلع المستوردة، وذلك من أجل أداء واجبات جمركية أقل من أجل التوفر على هامش ربح أكبر يمكنهم من تسويق منتوجاتهم بأسعار تقل، في بعض الأحيان، عن كلفة المواد الأولية، ما يضر بالإنتاج الوطني، إذ أن الأسعار التي تباع بها هذه المواد لا يمكن مجاراتها.

وامتدت عمليات المراقبة إلى عدد من القطاعات التي ظلت خارج نطاق المراقبة، وذلك بعد التنسيق مع عدد من التمثيليات المهنية التي يشتكي أعضاؤها من الممارسات المنافية للمنافسة، الناتجة عن التلاعب بقيمة البضائع المصرح بها لدى الاستيراد.

وأكدت مصادر جمركية أن الإدارة أصبحت تتوفر على قاعدة من المعلومات تمكنها من تحديد القطاعات والواردات التي تكون احتمالات التزوير بالقيمة بشأنها مرتفعة. وتعتبر الواردات القادمة من الصين الأكثر استهدافا من قبل مراقبي الجمارك، بالنظر إلى ضبط عدد من حالات تخفيض قيمة البضائع.

وباشرت مصالح الجمارك مراقبة بعدية، إذ نظمت 754 مهمة مراقبة ميدانية، ما مكن من فرض حقوق ورسوم جمركية إضافية بقيمة تجاوزت 52 مليار سنتيم. كما مكنت عمليات المراقبة من فرض غرامات بقيمة تناهز 68 مليار سنتيم بسبب مخالفات المعنيين لقوانين الصرف.

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