إصابة طالب بمرض خطير بكلية العلوم ''ظهر المهراز'' بفاس ﻿

كشفت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس عن تسجيل حالة إصابة واحدة بمرض التهاب السحايا (المينانجيت) بكلية العلوم ظهر المهراز بفاس، ويتعلق الأمر بطالب يبلغ من العمر22 سنة تم استقباله وإخضاعه

''شوف تيفي''

كشفت المديرية الجهوية للصحة بجهة فاس مكناس عن تسجيل حالة إصابة واحدة بمرض التهاب السحايا (المينانجيت) بكلية العلوم ظهر المهراز بفاس، ويتعلق الأمر بطالب يبلغ من العمر22 سنة تم استقباله وإخضاعه للعلاجات الضرورية يوم 26 مارس 2018 بمستشفى ابن الخطيب بفاس، وذلك يومين بعد ظهور أعراض داء التهاب السحايا عليه «ménangite».

وحسب بلاغ لوزارة الصحة، توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه فإنه وعلى إثر ذلك، قامت المصالح الطبية المحلية بوجه السرعة، كما هو معمول به في إطار البرنامج الوطني لمحاربة داء التهاب السحايا، بتقصي وبائي بالمنزل الذي يقطن به الطالب المصاب وكذا في الكلية التي يدرس بها.

وأكد البلاغ أن المصالح الإقليمية للصحة، قامت بالإجراءات الوقائية الاعتيادية الخاصة بهذا الداء بما في ذلك فحص وتلقيح أفراد عائلة المريض والطلبة والعاملين الذين كانوا على اتصال مباشر معه كإجراء وقائي لمنع انتشار المرض، حيث بلغ مجموع المستفيدين من التلقيح والعلاج الوقائي 569 شخصا متوزعة كما يلي : 4 بالمحيط العائلي، 548 طالب بالإضافة إلى 17 من العاملين بالكلية.

تجدر الإشارة إلى أنه لم يتم تسجيل أية حالة أخرى في محيط المريض، كما أن المريض يتماثل للشفاء.