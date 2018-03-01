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مثير وبالفيديو.. داعية مغربي: ''النساء ما خسهمش يلبسو ''الطالون '' لأنه مخالف لأمر الله وكيدير العقم''

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 18:50 مثير وبالفيديو.. داعية مغربي: النساء ما خسهمش يلبسو الطالون لأنه مخالف لأمر الله وكيدير العقم | منوعات
مثير وبالفيديو.. داعية مغربي: ''النساء ما خسهمش يلبسو ''الطالون '' لأنه مخالف لأمر الله وكيدير العقم''
تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مقطع فيديو، عبارة عن تسجيل للداعية المغربي محمد بونيس، طالب من خلاله النساء وخاصة المحجبات بعدم ارتداء الكعب العالي.

''شوف تيفي''

تناقلت العديد من الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي، أمس الخميس، مقطع فيديو، عبارة عن تسجيل للداعية المغربي محمد بونيس، طالب من خلاله النساء وخاصة المحجبات بعدم ارتداء الكعب العالي.

وطالب الداعية المعروف بمنطقة الريف خلال مشاركته بإحدى الدروس الدينية، المحجبات بتجنب ارتداء الكعب العالي لأنه لا يدخل ضمن اللباس الإسلامي المحتشم، وأيضا لمخالفته أوامر الله بسبب إصداره لأصوات تجعل المرأة تحت أنظار الرجال.

وأشار هذا الداعية أن هناك دراسة تؤكد على أن الكعب العالي، يتسبب للنساء في العقم واعوجاج العمود الفقري.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي الرجال المحجبات مواقع التواصل الاجتماعي محمد بونيس

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