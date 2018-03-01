عاجل..بعد توقيفهم..هذا ما تقرر في حق المتورطين في واقعة ''واش معندكش ختك'' ﻿

تم يومه الجمعة، إحالة الموقوفين الثلاثة على خلفية فيديو ''واش معندكش ختك'' على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك بعد يومين من فك لغز هذه الجريمة التي هزت الرأي العام بالمغرب.

''شوف تيفي''

تم يومه الجمعة، إحالة الموقوفين الثلاثة على خلفية فيديو ''واش معندكش ختك'' على أنظار الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمراكش، وذلك بعد يومين من فك لغز هذه الجريمة التي هزت الرأي العام بالمغرب.

وحسب مصدر مطلع فإن الوكيل العام للملك باستئنافية مراكش، قرر إحالة الموقوفين الثلاثة على قاضي التحقيق.

تجدر الإشارة إلى أن مصالح الدرك الملكي بسرية بوشان ببنجرير، تمكنت من إيقاف المتورط الرئيسي الذي ظهر بالفيديو وهو يعتدي على الضحية ''خ''، والشاب مصور لحظة الاعتداء، بالإضافة إلى الحلاق الذي تورط في تسريب الفيديو وانتشاره بمواقع التواصل الاجتماعي.