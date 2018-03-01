عاجل..مرة أخرى: القاضي يطرد المهداوي من جلسة أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه ﻿

طرد القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه، قبل قليل من يومه الجمعة 30 مارس 2018، الصحافي المعتقل حميد المهداوي من أشغال الجلسة التي تجرى أطوراها بالقاعة رقم 7 باستئنافية

"شوف تيفي"

طرد القاضي علي الطرشي، المكلف بالبث في ملف ناصر الزفزافي ورفاقه، قبل قليل من يومه الجمعة 30 مارس 2018، الصحافي المعتقل حميد المهداوي من أشغال الجلسة التي تجرى أطوراها بالقاعة رقم 7 باستئنافية البيضاء، بسبب رفضه التوقف عن الصراخ خلال الاستماع للمعتقل ربيع الأبلق.

وحسب موفد "شوف تيفي" بالمحكمة المذكورة، فإن حميد المهداوي، قام بالصراخ من داخل القفص الزجاجي وطلب الكشف عن مضمون المحادثات الهاتفية التي جمعته بـ "ربيع الأبلق".

وأشار الموفد إلى أن القاضي علي الطرشي، عبر عن غضبه الشديد من تصرفات حميد المهدواي، قائلا: "رحابة المحكمة فُسرت على أنها ضعف وليٌ لذراعها في الوقت الذي تعتبر فيه رحابة صدرها رحمة وليس ضعف".