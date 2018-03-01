نجم االوداد غائب عن مواجهة الراسينغ البيضاوي ﻿

سيفتقد فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، لاعبه محمد الناهيري، خلال المباراة التي ستجمعه بفريق الراسينغ البيضاوي، يوم الاثنين المقبل على الساعة السابعة مساء، على ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء،

"شوف سبور"

سيفتقد فريق الوداد البيضاوي لكرة القدم، لاعبه محمد الناهيري، خلال المباراة التي ستجمعه بفريق الراسينغ البيضاوي، يوم الاثنين المقبل على الساعة السابعة مساء، على ملعب محمد الخامس بالدارالبيضاء، برسم الدورة 23 من البطولة الوطنية.

ولن يكون بمقدور المدرب التونسي فوزي البنزرتي الاعتماد عن الناهيري أمام الراك ، بسبب جمعه أربعة إنذارات تلقى آخرها يوم الأربعاء الماضي في المباراة التي تعادل فيها الوداد أمام شباب الريف الحسيمي دون أهداف.

ويذكر أن الوداد الرياضي يحتل المركز الثامن في ترتيب البطولة الاحترافية برصيد 30 نقطة .