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عاجل.. لهذا السبب يغيب فريق ''متولي'' عن المشاركة في البطولة العربية

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 17:01 عاجل.. لهذا السبب يغيب فريق متولي عن المشاركة في البطولة العربية | سبور
عاجل.. لهذا السبب يغيب فريق ''متولي'' عن المشاركة في البطولة العربية
كشف فريق الريان القطري عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة القدم المقرر إقامتها في شهر غشت بمشاركة 32 ناديا لتعارض وقت البطولة مع الاستحقاقات المحلية والقارية لفريق كرة القدم بالنادي.

 '' شوف سبور''

كشف فريق الريان القطري عن عدم المشاركة في البطولة العربية للأندية لكرة القدم المقرر إقامتها في شهر غشت بمشاركة 32 ناديا لتعارض وقت البطولة مع الاستحقاقات المحلية والقارية لفريق كرة القدم بالنادي.

و قال رئيس جهاز الكرة بنادي الريان علي سالم عفيفة في تصريح له، إن الاعتذار عن الغياب عن البطولة العربية جاء عقب دراسة ظروف الفريق في الفترة التي ستقام فيها البطولة وتبين أن موعد انطلاق البطولة يتعارض مع الاستحقاقات المحلية والقارية لفريق الكرة بالنادي، حيث يتزامن مع تحضيرات الريان للانطلاقة المبكرة للموسم الكروي المحلي الجديد في غشت وإمكانية حدوث تغييرات على مستوى هيكلة الفريق.

وتابع قائلا :'' الاعتذار عن عدم المشاركة في النسخة الحالية لكن هناك إمكانية المشاركة مستقبلا في حال سمحت الظروف بذلك''.

و كان الاتحاد القطري لكرة القدم قد خاطب نادي الريان من أجل المشاركة على خلفية الدعوة التي تلقاها من الاتحاد العربي لكرة القدم.

كما خاطب الأندية الأخرى بصورة غير رسمية للمشاركة في البطولة عقب اعتذار الريان، بيد أن تلك الأندية اعتذرت أيضا عن عدم المشاركة جراء ضيق الوقت.

‫شوف تيفي

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