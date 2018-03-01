عاجل...انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه بالاستماع للمعتقل ربيع الأبلق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿

أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة 30 مارس 2018، وكانت البداية بمواصلة الاستماع للمعتقل ''ربيع الأبلق'' .

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة 30 مارس 2018، وكانت البداية بمواصلة الاستماع للمعتقل "ربيع الأبلق" .

وأوضح الموفد أن جلسة يومه الجمعة، تعرف تواجد عدد مهم من المحامين، بالإضافة إلى حضور أسر المعتقلين من بينهم والدي ناصر الزفزافي.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الماضية، كانت ساخنة خلال الاستماع للمعتقل "ربيع الأبلق"، حيث تم عرض مجموعة من الفيديوهات والتدوينات الصادمة التي نشرها على حسابه بالفيسبوك.