 عاجل...انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه بالاستماع للمعتقل ربيع الأبلق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

مكفوفون معطلون يحتجون وسط الطريق العام بين الرباط وسلا | حوادث و حقوق

مكفوفون معطلون يحتجون وسط الطريق العام بين الرباط وسلا

عاجل وبالصور..حريق مهول بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق مهول بمدينة الدار البيضاء

بالفيديو.. طاكسيات الرباط دارو وقفة احتجاجية أمام hitradio بسباب مومو | مجتمع

بالفيديو.. طاكسيات الرباط دارو وقفة احتجاجية أمام hitradio بسباب ''مومو''

عاجل...انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه بالاستماع للمعتقل ربيع الأبلق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل...انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه بالاستماع للمعتقل ربيع الأبلق بمحكمة الاستئناف

الجمعية المغربية للمقاولات المهنية في الانتاج السمعي البصري ترى النور | بوليتيك

الجمعية المغربية للمقاولات المهنية في الانتاج السمعي البصري ترى النور

منين كايتشرط عليك مول الطاكسي..شوفو النتيجة | كاريكاتير شوف تيفي

منين كايتشرط عليك مول الطاكسي..شوفو النتيجة

خاص : الغموض يلف مستقبل الركراكي مع الفتح و رئيس الفريق كـاعي | مجتمع

خاص : الغموض يلف مستقبل الركراكي مع الفتح و رئيس الفريق ''كـاعي''

عاجل..إيقاف شخص خطير بواد زام كيصنع متفجرات وأحزمة ناسفة خطط للقيام بأعمال إرهابية بالمملكة | مجتمع

عاجل..إيقاف شخص خطير بواد زام كيصنع متفجرات وأحزمة ناسفة خطط للقيام بأعمال إرهابية بالمملكة

خبر سار لأصحاب الأمراض المزمنة وبعض السرطانات ..تخفيض أثمنة 67 دواء | مجتمع

خبر سار لأصحاب الأمراض المزمنة وبعض السرطانات ..تخفيض أثمنة 67 دواء

تبدال السوايع راحة..

عاجل...انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه بالاستماع للمعتقل ربيع الأبلق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 16:12 عاجل...انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه بالاستماع للمعتقل ربيع الأبلق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك
عاجل...انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه بالاستماع للمعتقل ربيع الأبلق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء
أكد موفد ''شوف تيفي'' إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة 30 مارس 2018، وكانت البداية بمواصلة الاستماع للمعتقل ''ربيع الأبلق'' .

"شوف تيفي"

أكد موفد "شوف تيفي" إلى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أن أشغال محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه، انطلقت قبل قليل من يومه الجمعة 30 مارس 2018، وكانت البداية بمواصلة الاستماع للمعتقل "ربيع الأبلق" .

وأوضح الموفد أن جلسة يومه الجمعة، تعرف تواجد عدد مهم من المحامين، بالإضافة إلى حضور أسر المعتقلين من بينهم والدي ناصر الزفزافي.

تجدر الإشارة إلى أن الجلسة الماضية، كانت ساخنة خلال الاستماع للمعتقل "ربيع الأبلق"، حيث تم عرض مجموعة من الفيديوهات والتدوينات الصادمة التي نشرها على حسابه بالفيسبوك.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي المعتقل ناصر الزفزافي الأبلق

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الجمعية المغربية للمقاولات المهنية في الانتاج السمعي البصري ترى النور | بوليتيك

الجمعية المغربية للمقاولات المهنية في الانتاج السمعي البصري ترى النور

رغم المناورات .. المغرب يصفع خصوم المملكة ويبدأ مفاوضات جديدة مع بروكسيل حول الصيد البحري | بوليتيك

رغم المناورات .. المغرب يصفع خصوم المملكة ويبدأ مفاوضات جديدة مع بروكسيل حول الصيد البحري

حكومة العثماني تُحارب الصيد بطريقة غير قانونية | بوليتيك

حكومة العثماني تُحارب الصيد بطريقة غير قانونية

عاجل:نـزيف الاستقالات يستمر بحزب بنكيران وهاشنو وقع | بوليتيك

عاجل:نـزيف الاستقالات يستمر بحزب بنكيران وهاشنو وقع

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..شوفو تجمهرالمواطنين لحظة اعتقال عنصر شبكة إرهابية خطيرة بواد زم | قنوات أخرى
منذ 45 دقيقة

بالفيديو..شوفو تجمهرالمواطنين لحظة اعتقال عنصر شبكة إرهابية خطيرة بواد زم

السيناريو الكامل لفيديو واش معندكش ختك..من انتشار الفيديو إلى لحظة اعتقال المتورطين ببنجرير/تصريحات/دموع/صدمة/طلب زواج/أزمة نفسية/رفض التنازل و هذه هي الحقيقة الكاملة | روبورتاج

السيناريو الكامل لفيديو ''واش معندكش ختك''..من انتشار الفيديو إلى لحظة اعتقال المتورطين ببنجرير/تصريحات/دموع/صدمة/طلب زواج/أزمة نفسية/رفض التنازل و هذه هي الحقيقة الكاملة

مغني مغربي دخل طول و عرض فعادل الميلودي..الأغنية ديال هبلاتو ديالي و الميلودي خداها ليا | خارج البلاطو

مغني مغربي دخل طول و عرض فعادل الميلودي..الأغنية ديال هبلاتو ديالي و الميلودي خداها ليا

دراڭانوف يعترف: خسرت بزاف ديال الفلوس على الراپ.. حليوة مطور وبنت الستاتي مانقلبش نسمعها ! | معانا فنان

''دراڭانوف'' يعترف: خسرت بزاف ديال الفلوس على الراپ.. حليوة مطور وبنت الستاتي مانقلبش نسمعها !

﻿

آخر المستجدات

مكفوفون معطلون يحتجون وسط الطريق العام بين الرباط وسلا | حوادث و حقوق
منذ 3 دقائق

مكفوفون معطلون يحتجون وسط الطريق العام بين الرباط وسلا

عاجل وبالصور..حريق مهول بمدينة الدار البيضاء | حوادث و حقوق

عاجل وبالصور..حريق مهول بمدينة الدار البيضاء

بالفيديو.. طاكسيات الرباط دارو وقفة احتجاجية أمام hitradio بسباب مومو | مجتمع

بالفيديو.. طاكسيات الرباط دارو وقفة احتجاجية أمام hitradio بسباب ''مومو''

عاجل...انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه بالاستماع للمعتقل ربيع الأبلق بمحكمة الاستئناف بالبيضاء | بوليتيك

عاجل...انطلاق أشغال محاكمة ناصر الزفزافي و رفاقه بالاستماع للمعتقل ربيع الأبلق بمحكمة الاستئناف

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.