حسبان يضغط على اجبيرة لتجديد عقده رفقة الرجاء ﻿

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف سبور'' أن رئيس فريق الرجاء الرياضي سعيد حسبان ، يضغط على عبد الجليل اجبيرة، من أجل تجديد عقده رفقة الفريق الأخضر.

"شوف سبور"

كشفت مصادر مطلعة لـ"شوف سبور" أن رئيس فريق الرجاء الرياضي سعيد حسبان ، يضغط على عبد الجليل اجبيرة، من أجل تجديد عقده رفقة الفريق الأخضر.

وأضافت نفس المصادر، أن سعيد حسبان ، ضغط على المدرب الإسباني خوان غاريدو من أجل عدم إشراك اجبيرة خلال مباراة يوم أمس الخميس، أمام فريق أولمبيك آسفي، برسم مؤجل الدورة 21 من البطولة الاحترافية،التي وانتهت بالتعادل السلبي.

ويذكر أن عقد عبد الجليل اجبيرة مع الرجاء ينتهي نهاية الموسم الحالي، حيث كانت تقارير اخبارية قد أكدت أن جبيرة رفض تجديد عقده بسبب الأزمة المالية الخانقة التي يعاني منها الفريق الأخضر، وكذا عدم توصله بمستحقاته المالية حتى الآن.