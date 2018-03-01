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الجمعية المغربية للمقاولات المهنية في الانتاج السمعي البصري ترى النور

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 15:32 الجمعية المغربية للمقاولات المهنية في الانتاج السمعي البصري ترى النور | بوليتيك
الجمعية المغربية للمقاولات المهنية في الانتاج السمعي البصري ترى النور
أسس أصحاب المقاولات المهنية جمعية جديدة تحت اسم ''الجمعية المغربية للمقاولات المهنية في الانتاج السمعي البصري''، وذلك اقتناعا من المقاولات المهنية المشتغلة في المجال بضرورة خلق مناخ التواصل بين

شوف تيفي

أسس أصحاب المقاولات المهنية جمعية جديدة تحت اسم "الجمعية المغربية للمقاولات المهنية في الانتاج السمعي البصري"، وذلك اقتناعا من المقاولات المهنية المشتغلة في المجال بضرورة خلق مناخ التواصل بين منتجي المواد السمعية البصرية والسينمائية، يخدم تطور الانتاج وجودته، وتحقيق الأهداف المرجوة منه في المجتمع في مجالات الأخبار والتثقيف والدراما والترفيه.

وكشف بلاغ عن الجمعية توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه أن هذه المبادرة تأتي إيمانا من أرباب المقاولات بضرورة ارتقاء الممارسة المهنية بشكل ينسجم وطموحات العاملين في المجال لتطوير هياكل الصناعة الإعلامية والسينمائية في بلادنا، مؤكدة على القناعات الراسخة لديهم للرفع من مستوى الانتاج الإعلامي والسينمائي ببلادنا إيمانا بدوره في تقوية الرأي العام وتحصينه كممارسة مهنية تحكمها مواثيق وأعراف مهنية، تقدس حق المواطن في انتاج إعلامي وسينمائي أصيل وجيد، يدعم التعددية، ويخدم القضايا المصيرية في ظل مناخ سليم ونظيف وشفاف ينسجم مع القوانين المؤطرة للإنتاج السينمائي والسمعي بصري والمكتسبات المهنية، حيث تكون مكتبها من محمد الضو السراج، خديجة فلاحي، عبد السلام بنعيسي، مريم القصيري، توفيق شرف الدين، يوسف بلعيون، وحمزة شاكري.

وتهدف الجمعية حسب المصدر ذاته إلى توثيق الصلات بين المهنيين في مجال الانتاج السينمائي والسمعي البصري العاملين في مختلف وسائل الإعلام العمومية والخاصة بالمغرب وخارجه، والفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين والسياسيين ورجال الصحافة والإعلام والثقافة والفكر.

بالإضافة إلى تنظيم أنشطة إعلامية وثقافية واجتماعية وترفيهية بشكل منفرد أو بالاشتراك مع جمعيات أو مؤسسات أو جهات أخرى تشاركها نفس الأهداف، والدعوة الى تملك وتبني و إعمال قواعد الحكامة الجيدة وثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة في مجال صرف المال العام في الانتاج السمعي البصري والسينمائي .

فضلا عن العمل على تقوية اللغتين الوطنيتين الرسميتين العربية والأمازيغية واللسان الصحراوي الحساني ومختلف التعبيرات اللسانية والثقافية المغربية، في الانتاج السمعي البصري والسينمائي الوطني، والعمل على تعزيز انتاج برامج القرب والانفتاح على قضايا المواطنين في مختلف مجالات الإنتاج، والعمل على ضمان حرية المبادرة لدى المقاولات المهنية والتنافس الحر والنزيه، والدعوة الى توسيع إشعاع الثقافة والحضارة المغربيتين ورفع تنافسية الإنتاج السمعي البصري المغربي.

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جمعية المغرب إنتاج السينما مجالات إبداع

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