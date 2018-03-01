زيدان يحسم مستقبله مع ريال مدريد ﻿

عبر زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد لكرة القدم، عن رغبته في البقاء كمدرب للفريق الموسم المقبل، بعد الاعلان عن مشاريعه لموسم 2018-2019 مع الفريق الملكي، مشيرا إلى أنه لا يشعر بالملل بعد سنتين على

" شوف سبور" :

عبر زين الدين زيدان، مدرب فريق ريال مدريد لكرة القدم، عن رغبته في البقاء كمدرب للفريق الموسم المقبل، بعد الاعلان عن مشاريعه لموسم 2018-2019 مع الفريق الملكي، مشيرا إلى أنه لا يشعر بالملل بعد سنتين على تسلمه لهذا المنصب.

وقال زيدان في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه ضد لاس بالماس في الدوري المحلي، إنه مستمر مع الفريق الملكي، مضيفا :"هنا، الأمور تتعلق بالنتائج لم يتغير الأمر ولن يتغير، إنها متطلبات النادي وأنا قبلت بذلك عندما استلمت منصبي".

وتابع قائلا :"أدرك جيدا كيف تسير الأمور. أنا أقوم بما أحب بكل طاقتي وإذا كان السؤال هو : هل تود البقاء؟، فالجواب هو نعم أريد الاستمرار".

ولم يتبق أمام ريال مدريد سوى إحراز لقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة تواليا، لكي ينقذ موسمه، علما أن هناك امتحانا صعبا ينتظره في الدور ربع النهائي ضد يوفنتوس الإيطالي، وصيفه الموسم الماضي في المسابقة القارية.

ونجح زيدان في موسمين ونصف حتى الآن، في إحراز 8 ألقاب من أصل 11 ممكنة، من بينها دوري أبطال أوروبا سنتي 2016 و 2017 والدوري الإسباني سنة 2017.