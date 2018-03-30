بالصورة : بعد الشائعات.. السفارة البلجيكية بالمغرب تؤكد دعم المغرب لتنظيم كأس العالم 2026 ﻿

كشفت السفارة البلجيكية بالمغرب عن دعم بلادها لملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، وذلك بعد الأخبار التي كانت قد نفت أن يكون الاتحاد البلجيكي قد أعلن دعمه الرسمي ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم

"شوف سبور"

كشفت السفارة البلجيكية بالمغرب عن دعم بلادها لملف ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم 2026، وذلك بعد الأخبار التي كانت قد نفت أن يكون الاتحاد البلجيكي قد أعلن دعمه الرسمي ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026.

ونشرت السفارة البلجيكية بالمغرب تدوينة عبر صفحتها الرسمية بـ"الفايسبوك"، أكدت أن رئيس الاتحاد الملكي البلجيكي لكرة القدم، جيرارد لينارد، يقدم دعمه الكامل لملف ترشيح المغرب لاحتضان كأس العالم 2026".

ويذكر أن المغرب ينافس الملف الأمريكي المشترك بين " كندا و المكسيك، وأمريكا"، لتنظيم كأس العالم 2026.