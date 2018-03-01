 خبر سار لأصحاب الأمراض المزمنة وبعض السرطانات ..تخفيض أثمنة 67 دواء ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

خبر سار لأصحاب الأمراض المزمنة وبعض السرطانات ..تخفيض أثمنة 67 دواء | مجتمع

خبر سار لأصحاب الأمراض المزمنة وبعض السرطانات ..تخفيض أثمنة 67 دواء

شوف تيفي تطيح بسعد لمجرد وتتربع على عرش اليوتيوب بالمغرب والمنطقة المغاربية | صحافة

''شوف تيفي'' تطيح بسعد لمجرد وتتربع على عرش ''اليوتيوب'' بالمغرب والمنطقة المغاربية

خطير وبالصور.. شفار هاز جنوية وهراوة دخل لمسجد بشفشاون وطلع للمنبر..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. شفار هاز جنوية وهراوة دخل لمسجد بشفشاون وطلع للمنبر..وها شنو وقع ليه

عـــاجل: قتلى وعشرات المصابين في مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل | دولي

عـــاجل: قتلى وعشرات المصابين في مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل

مثير.. داعية إسلامي مغربي يهاجم المرأة الموظفة ويصف أبناءها بـ المساخيط | مجتمع

مثير.. داعية إسلامي مغربي يهاجم المرأة الموظفة ويصف أبناءها بـ ''المساخيط''

مؤلـــم..مغربي قتلوه فهولندا بالقرطاس والقضية عندها علاقة بجريمة مقهى لاكريم بمراكش +فيديو | حوادث و حقوق

مؤلـــم..مغربي قتلوه فهولندا بالقرطاس والقضية عندها علاقة بجريمة مقهى لاكريم بمراكش +فيديو

انفــراد..اعتقال شخص رابع غير متوقع في قضية الفيديو الجنسي واش معندكش ختك ببنجرير | مجتمع

انفــراد..اعتقال شخص رابع غير متوقع في قضية الفيديو الجنسي ''واش معندكش ختك'' ببنجرير

رغم المناورات .. المغرب يصفع خصوم المملكة ويبدأ مفاوضات جديدة مع بروكسيل حول الصيد البحري | بوليتيك

رغم المناورات .. المغرب يصفع خصوم المملكة ويبدأ مفاوضات جديدة مع بروكسيل حول الصيد البحري

شركة فيسبوك تتخذ قرارا مهما للكشف عن حقيقة الصور والفيديوهات الكاذبة | نت 2.0

شركة فيسبوك تتخذ قرارا مهما للكشف عن حقيقة الصور والفيديوهات الكاذبة

تبدال السوايع راحة..

خبر سار لأصحاب الأمراض المزمنة وبعض السرطانات ..تخفيض أثمنة 67 دواء

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 13:30 خبر سار لأصحاب الأمراض المزمنة وبعض السرطانات ..تخفيض أثمنة 67 دواء | مجتمع
خبر سار لأصحاب الأمراض المزمنة وبعض السرطانات ..تخفيض أثمنة 67 دواء
أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تخفيض أثمنة 67 دواء لعلاج أمراض مزمنة وبعض السرطانات وذلك في إطار مواصلة مراجعة أثمنة الأدوية بالمغرب.

شوف تيفي و.م.ع

 

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تخفيض أثمنة 67 دواء لعلاج أمراض مزمنة وبعض السرطانات وذلك في إطار مواصلة مراجعة أثمنة الأدوية بالمغرب.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا التخفيض يهم بالخصوص الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، كأمراض الربو، وارتفاع الضغط الدموي، والأمراض المعدية، والأدوية الخاصة بتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، وبعض الأدوية الخاصة بالصحة النفسية والعقلية، والمضادات الحيوية، إلى جانب بعض الأدوية الخاصة بعلاج بعض أنواع السرطانات.

وأضاف المصدر ذاته، أن نسبة تخفيض أسعار بعض الأدوية الخاصة بعلاج السرطان بلغت على سبيل المثال أكثر من 30 بالمائة وبعض الأدوية الخاصة بالصحة العقلية والنفسية تجاوزت 50 بالمائة، وبعض المضادات الفيروسية وصلت نسبة تخفيض ثمنها إلى أكثر من 50 بالمائة، وأدوية أمراض الربو تجاوزت 35 بالمائة (...).

وأوضح البلاغ أن قرار وزارة الصحة تخفيض ثمن 67 دواء يندرج في إطار مواصلة تنزيل السياسة الدوائية الوطنية، وتطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.13.852 الصادر بتاريخ 19دجنبر 2013 المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار الأدوية، بغرض تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية، والتخفيف من عبئ نفقات التغطية الصحية.

وأكدت الوزارة مواصلة تنزيل السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى تحسين الولوج العادل والشامل للأدوية الأساسية والمواد الصحية ذات جودة وبأثمنة مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتشجع الصناعة الدوائية المحلية، وتطور الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب مواصلة إدراج المزيد من الأدوية ضمن اللائحة الوطنية للأدوية القابلة للتعويض عنها من طرف صناديق التأمين الصحي الوطني.

 

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي بوليتيك علاج دواء

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

مثير.. داعية إسلامي مغربي يهاجم المرأة الموظفة ويصف أبناءها بـ المساخيط | مجتمع

مثير.. داعية إسلامي مغربي يهاجم المرأة الموظفة ويصف أبناءها بـ ''المساخيط''

انفــراد..اعتقال شخص رابع غير متوقع في قضية الفيديو الجنسي واش معندكش ختك ببنجرير | مجتمع

انفــراد..اعتقال شخص رابع غير متوقع في قضية الفيديو الجنسي ''واش معندكش ختك'' ببنجرير

عودة الأمطار اليوم الجمعة بهذه المناطق بالمغرب. | مجتمع

عودة الأمطار اليوم الجمعة بهذه المناطق بالمغرب.

فيديو جد صادم..شوفو التعليم فين وصل: تلاميذ كيهزو البرويطة وكيقومو بأشغال شاقة داخل المدرسة ببن سليمان | مجتمع

فيديو جد صادم..شوفو التعليم فين وصل: تلاميذ كيهزو البرويطة وكيقومو بأشغال شاقة داخل المدرسة ببن سليمان

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

مغني مغربي دخل طول و عرض فعادل الميلودي..الأغنية ديال هبلاتو ديالي و الميلودي خداها ليا | خارج البلاطو
منذ 11 دقيقة

مغني مغربي دخل طول و عرض فعادل الميلودي..الأغنية ديال هبلاتو ديالي و الميلودي خداها ليا

دراڭانوف يعترف: خسرت بزاف ديال الفلوس على الراپ.. حليوة مطور وبنت الستاتي مانقلبش نسمعها ! | معانا فنان

''دراڭانوف'' يعترف: خسرت بزاف ديال الفلوس على الراپ.. حليوة مطور وبنت الستاتي مانقلبش نسمعها !

الممثلة فرح الفاسي تعترف لشوف تيفي:كنفضل منشاركش فأي عمل مع راجلي عمر | خارج البلاطو

الممثلة فرح الفاسي تعترف لشوف تيفي:كنفضل منشاركش فأي عمل مع راجلي عمر

شهادة صــادمة من والدة الزوج اللي ذبح مراتو بالشارع العام فمنطقة الدشيرة بأكادير..ولدي كون حصل مراتو و ميديرش ليها ديك الحالة و السرباية ديال القهوة هي اللي خرجات عليه | خارج البلاطو

شهادة صــادمة من والدة الزوج اللي ذبح مراتو بالشارع العام فمنطقة الدشيرة بأكادير..ولدي كون حصل مراتو و ميديرش ليها ديك الحالة و السرباية ديال القهوة هي اللي خرجات عليه

﻿

آخر المستجدات

خبر سار لأصحاب الأمراض المزمنة وبعض السرطانات ..تخفيض أثمنة 67 دواء | مجتمع
منذ 25 دقيقة

خبر سار لأصحاب الأمراض المزمنة وبعض السرطانات ..تخفيض أثمنة 67 دواء

شوف تيفي تطيح بسعد لمجرد وتتربع على عرش اليوتيوب بالمغرب والمنطقة المغاربية | صحافة

''شوف تيفي'' تطيح بسعد لمجرد وتتربع على عرش ''اليوتيوب'' بالمغرب والمنطقة المغاربية

خطير وبالصور.. شفار هاز جنوية وهراوة دخل لمسجد بشفشاون وطلع للمنبر..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق

خطير وبالصور.. شفار هاز جنوية وهراوة دخل لمسجد بشفشاون وطلع للمنبر..وها شنو وقع ليه

عـــاجل: قتلى وعشرات المصابين في مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل | دولي

عـــاجل: قتلى وعشرات المصابين في مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل

﻿ ﻿
أمس 16:11 GMT

صادم وبالفيديو والصور..هاذ شي اللي بقا: طالبة جامعية تعرض بيع بكارتها على الإنترنت..وها بشحال

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.