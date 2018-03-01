خبر سار لأصحاب الأمراض المزمنة وبعض السرطانات ..تخفيض أثمنة 67 دواء ﻿

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تخفيض أثمنة 67 دواء لعلاج أمراض مزمنة وبعض السرطانات وذلك في إطار مواصلة مراجعة أثمنة الأدوية بالمغرب.

شوف تيفي و.م.ع

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تخفيض أثمنة 67 دواء لعلاج أمراض مزمنة وبعض السرطانات وذلك في إطار مواصلة مراجعة أثمنة الأدوية بالمغرب.

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها، أن هذا التخفيض يهم بالخصوص الأدوية المستخدمة في علاج الأمراض المزمنة، كأمراض الربو، وارتفاع الضغط الدموي، والأمراض المعدية، والأدوية الخاصة بتخفيض نسبة الكوليسترول في الدم، وبعض الأدوية الخاصة بالصحة النفسية والعقلية، والمضادات الحيوية، إلى جانب بعض الأدوية الخاصة بعلاج بعض أنواع السرطانات.

وأضاف المصدر ذاته، أن نسبة تخفيض أسعار بعض الأدوية الخاصة بعلاج السرطان بلغت على سبيل المثال أكثر من 30 بالمائة وبعض الأدوية الخاصة بالصحة العقلية والنفسية تجاوزت 50 بالمائة، وبعض المضادات الفيروسية وصلت نسبة تخفيض ثمنها إلى أكثر من 50 بالمائة، وأدوية أمراض الربو تجاوزت 35 بالمائة (...).

وأوضح البلاغ أن قرار وزارة الصحة تخفيض ثمن 67 دواء يندرج في إطار مواصلة تنزيل السياسة الدوائية الوطنية، وتطبيقا لمقتضيات المرسوم 2.13.852 الصادر بتاريخ 19دجنبر 2013 المتعلق بشروط وكيفية تحديد أسعار الأدوية، بغرض تسهيل ولوج المواطنات والمواطنين للأدوية، والتخفيف من عبئ نفقات التغطية الصحية.

وأكدت الوزارة مواصلة تنزيل السياسة الدوائية الوطنية الرامية إلى تحسين الولوج العادل والشامل للأدوية الأساسية والمواد الصحية ذات جودة وبأثمنة مناسبة تراعي القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، وتشجع الصناعة الدوائية المحلية، وتطور الكفاءات والقدرات الوطنية في هذا المجال، إلى جانب مواصلة إدراج المزيد من الأدوية ضمن اللائحة الوطنية للأدوية القابلة للتعويض عنها من طرف صناديق التأمين الصحي الوطني.