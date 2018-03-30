 ''شوف تيفي'' تطيح بسعد لمجرد وتتربع على عرش ''اليوتيوب'' بالمغرب والمنطقة المغاربية ﻿
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''شوف تيفي'' تطيح بسعد لمجرد وتتربع على عرش ''اليوتيوب'' بالمغرب والمنطقة المغاربية

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 13:04 شوف تيفي تطيح بسعد لمجرد وتتربع على عرش اليوتيوب بالمغرب والمنطقة المغاربية | صحافة
''شوف تيفي'' تطيح بسعد لمجرد وتتربع على عرش ''اليوتيوب'' بالمغرب والمنطقة المغاربية
بعد ثلاث أسابيع ، من تربعه على عرش أكثر الفيديوهات مشاهدة بموقع ''اليوتيوب''، تمكنت قناة ''شوف تيفي''، يومه الجمعة، من خلال فيديو خاص بتصريح والدي صاحب فيديو ''واش معندكش ختك'' من الإطاحة بالفنان

''شوف تيفي''

 

بعد ثلاث أسابيع ، من تربعه على عرش أكثر الفيديوهات مشاهدة بموقع ''اليوتيوب''، تمكنت قناة ''شوف تيفي''، يومه الجمعة، من خلال فيديو خاص بتصريح والدي صاحب فيديو ''واش معندكش ختك'' من الإطاحة بالفنان المغربي سعد المجرد، وبالتالي احتلال صدارة أكثر الفيديوهات مشاهدة بالمغرب وبدول المغرب العربي.

''شوف تيفي'' القناة الإلكترونية الأولى في المغرب وعلى الصعيد العربي، استطاعت في أقل من 24 ساعة، أن تحتل المرتبة الأولى في tendances'' عبر''اليوتيوب''، بعد إزاحتها لعشرات الفيديوهات ومن بينها فيديو كليب أغنية ''غزالي'' للفنان سعد لمجرد.

فيديوهات وتصريحات وروبورتاجات الاعتداء على تلميذة بمنطقة بوشان ببنجرير حصدت ملايين المشاهدات مما يؤكد سيطرة ''شوف تيفي'' على المشهد الإعلامي الإلكتروني بالمغرب.

 

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

المغرب شوف تيفي القناة الإلكترونية يوتوب سعد لمجرد

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