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خطير وبالصور.. شفار هاز جنوية وهراوة دخل لمسجد بشفشاون وطلع للمنبر..وها شنو وقع ليه

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 12:56 خطير وبالصور.. شفار هاز جنوية وهراوة دخل لمسجد بشفشاون وطلع للمنبر..وها شنو وقع ليه | حوادث و حقوق
خطير وبالصور.. شفار هاز جنوية وهراوة دخل لمسجد بشفشاون وطلع للمنبر..وها شنو وقع ليه
تمكنت مصالح الدرك الملكي في الساعات الأولى من يومه الجمعة، من إيقاف لص اختبأ داخل مسجد بدوار اولاسن بمنقطة باب برد ضواحي شفشاون، وذلك بعد فراره من مواطنين حاولوا إيقافه.

"شوف تيفي"

 

تمكنت مصالح الدرك الملكي في الساعات الأولى من يومه الجمعة، من إيقاف لص اختبأ داخل مسجد بدوار اولاسن بمنقطة باب برد ضواحي شفشاون، وذلك بعد فراره من مواطنين حاولوا إيقافه.

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن هذا اللص اعترض سبيل مسن، وحاول سرقة ما بحوزته إلا أن مجموعة من المواطنين، تدخلوا في الوقت المناسب، وطاردوا اللص الذي فر إلى داخل المسجد واختبأ بالمنبر.

وأكد المصدر ذاته أن المواطنين وبعد محاصرة اللص داخل المسجد، أبلغوا مصالح الدرك الملكي التي حاولت إقناعه بتسليم نفسه لكنه هدد بالاعتداء على من يقترب منه بواسطة سلاح أبيض وهراوة كانا بحوزته، إلا أن قرر الاستسلام، وقد تم وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية بعد التحقيق معه.

 

 

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