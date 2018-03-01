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عـــاجل: قتلى وعشرات المصابين في مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل

بتاريــخ : 30 مارس 2018 / 12:37 عـــاجل: قتلى وعشرات المصابين في مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل | دولي
عـــاجل: قتلى وعشرات المصابين في مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل
قتل 3 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون، الجمعة، في مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، في مسيرة ''يوم الأرض''، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي الحدود منطقة عسكرية مغلقة.

"شـوف تيفي

 

قتل 3 فلسطينيين وأصيب عشرات آخرون، الجمعة، في مواجهات قرب الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، في مسيرة "يوم الأرض"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي الحدود منطقة عسكرية مغلقة.

وحسب مـصادر "سكاي نيوز عربي" فإن أعدادا كبيرة من الفلسطينيين تدفقوا إلى المنطقة الحدودية بين غزة مع إسرائيل، لإحياء "يوم الأرض"، وعلى الجانب الآخر من الحدود، وضعت القوات الإسرائيلية دباباتها وتمركز القناصة على سواتر ترابية، وأطلقوا النار باتجاه متظاهرين فلسطينيين، قرب حي الشجاعية شرقي القطاع المحاصر، كما استخدم الجنود الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الذين اقتربوا من السياج.

ويتزامن بدء هذه الاحتجاجات التي ستستمر 6 أسابيع بحسب المنظمين لتنتهي بحلول ذكرى النكبة في 14 مايو المقبل، مع "يوم الأرض" ذكرى مقتل 6 فلسطينيين برصاص القوات الإسرائيلية، في 30 مارس 1976 في مواجهات ضد مصادرة أراض.

 

 

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